Riapre il Cinema Partenio di Avellino, domenica l'appuntamento Riapre lo storico cinema del capoluogo

Finalmente riapre Cinema Partenio di Avellino, dopo lunghissimi mesi di chiusura. Aprirà le porte al pubblico la Sala Grande, con il film che ha trionfato alla notte degli Oscar:

Nomadland di Chloé Zhao vincitore di tre Premi Oscar, Miglior Film, Miglior Regia, Migliore attrice.

L’altra America raccontata attraversando paesaggi umani e abitando spazi aperti che diventano l’orizzonte verso cui dirigere lo sguardo e allargarlo alla conquista della libertà. “Finalmente tenteremo di riaprire – afferma Raffaele Pagnotta, proprietario dello storico “Cinema Teatro Partenio” - la nostra speranza, ovviamente, è di tornare alla normalità nel minor tempo possibile. Non è la riapertura che ci aspettavamo ma è un primo passo. Sarà possibile accedere in sala previo prenotazione. Tutto nel massimo rispetto delle norme anti-Covid". Un’occasione intima e speciale dedicata agli spettatori. “L’evento che avrà luogo domenica sarà singolo. Ogni settimana avremo una nuova visione sul grande schermo. Un’occasione intima e speciale dedicata agli spettatori del cinema cui, dopo tanto tempo, non vediamo l’ora di mostrare la nuova struttura”.

Orario unico: 19.30 . Prenotazione obbligatoria a questo numero 3286730274 fino ad esaurimento posti disponibili. Ingresso in sala previa esibizione del messaggio di conferma della prenotazione con posto in sala riservato.