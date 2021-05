Movieplex riapre al pubblico, si torna al cinema Tanti i film in programmazione tra cui Crudelia, Nomadland, 100% Lupo

Finalmente si torna al cinema. Movieservice Srl è lieta di comunicare la riapertura delle sale cinematografiche del Movieplex Mercogliano a partire da mercoledì 2 giugno 2021. Una ricorrenza speciale, quella della Festa della Repubblica Italiana, come speranza di ripartenza dopo il periodo più buio della storia del settore cinematografico.



La struttura riaprirà le porte al pubblico rispettando tutte le disposizioni di sicurezza e tutela della salute dei clienti secondo le normative vigenti in materia di prevenzione da Covid-19. La programmazione completa dei film in sala sarà comunicata nei prossimi giorni, al suo interno saranno previsti i titoli in uscita in queste settimane: Crudelia (Craig Gillespie), The Conjuring - per ordine del diavolo (Michael Chaves), Il cattivo poeta (Gianluca Jodice), Nomadland (Chloé Zhao), Rifkin’s Festival (Woody Allen), 100% Lupo (Alexs Stadermann), Un altro giro (Thomas Vinterberg).

