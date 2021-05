Donare libri ai detenuti, parte il progetto Acli in Irpinia È partita oggi la raccolta benefica e solidale per donare speranza e promuovere cultura

Donare libri alle persone detenute in carcere è il nuovo progetto delle Acli per promuovere la cultura tra le sbarre, alimentando senso di speranza in chi sta pagando il proprio debito con la giustizia. "Se hai un libro che ti sta particolarmente a cuore (nuovo o usato), puoi donarlo alle persone recluse che non hanno a volte la possibilità di conoscere e pensare se non attraverso un libro. - spiegano nella nota i referenti del progetto -. Prima di donarlo offri un pensiero di gratitudine e di vicinanza alla persona che lo leggerà e scrivilo sulla prima pagina".

I libri raccolti verranno donati alle detenute e ai detenuti adulti della Casa Circondariale di Bellizzi Irpino e alle mamme con i bambini dell'Icam di Lauro. "È possibile lasciare i libri donati il martedì e il giovedì dalle 10.00 alle 12.00 presso la Sede delle Acli di Via Salvatore de Renzi n.28 di Avellino - spiega Mariangela Perito -".Per info e contatti chiamare allo 0825456604 o scrivere ad avellino@acli.it