Giovani musicisti in concerto nella splendida cornice del "Canale" a Gesualdo Tra i primi eventi con il pubblico in Irpinia, spicca lo splendido borgo ufitano

Ci hanno pensato i giovani musicisti del Liceo Musicale di Gesualdo e dell’Istituto Giovanni Pascoli, sezione di Gesualdo e Villamaina, a sciogliere il ghiaccio per il primo evento con il pubblico nello splendido borgo ufitano, dopo le restrizioni dovute alla pandemia.

Un evento, “Giovani Musicisti in Concerto”, organizzato dai docenti dei due istituti e dal Comune di Gesualdo, naturalmente all'aperto, con la suggestiva cornice della fontana di piazza Canale, proprio di fronte alla sede del Liceo.

Chicca della serata, presentata con la consueta professionalità dalla giornalista Monica De Benedetto, la partecipazione del duo chitarra-mandolino del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, Ivan Pagliuso e Federico Maddaluno, vincitori del Premio Nazionale delle Arti.

Tra gli ospiti della serata, infatti, il direttore del Conservatorio di Napoli, Carmine Santaniello, già direttore del Cimarosa di Avellino, il quale ha auspicato che Gesualdo possa rappresentare il trampolino di lancio per giovani musicisti verso il conservatorio.

Dunque Gesualdo città della cultura musicale e ponte per lanciare ragazzi talentuosi verso la carriera musicale e concertistica. Questo l'obiettivo del sindaco Edgardo Pesiri e dell'assessora all'Istruzione, Ida D'Onofrio, che stanno investendo molto in termini di impegno con il prezioso lavoro dei dirigenti scolastici, Franco Di Cecilia e Catia Capasso, affinché le istituzioni scolastiche, presenti sul territorio vengano valorizzate e per portare a Gesualdo altre esperienze formative in collaborazione con i conservatori e le università come ad esempio l'importante percorso della “Summer School” dedicata a Carlo Gesualdo per sviscerarne la figura ancora tutta da scoprire e far giungere nella cittadina docenti, studenti e musicologi internazionali.

Ma naturalmente i veri protagonisti della serata sono stati gli studenti che dopo un periodo davvero difficile, fatto di grandi sacrifici, in cui hanno dovuto studiare in modalità mista o in didattica digitale integrale e quindi anche fare le prove a distanza, hanno potuto esibirsi ed esprimersi in maniera quasi liberatoria.

Nella prima parte della serata si sono esibiti alcuni dei ragazzi dell’Istituto Giovani Pascoli, sezione di Gesualdo e Villamaina, in particolare le classi di pianoforte, violino, clarinetto e chitarra, proponendo anche un brano inedito, composto durante un laboratorio e cantato tutti insieme. Nella seconda parte della serata è stata la volta degli studenti del Liceo Musicale, in particolare delle classi di percussioni e canto ma accompagnati anche da chitarra e piano poiché in realtà l'obiettivo era quello di valorizzare la “musica d'insieme”.

Da registrare anche l'esibizione dell'ex studente del Liceo Musicale, ora al Conservatorio di Benevento, Renato Mottola, ottimo clarinettista con esperienza concertistica nelle Bande sin da bambino e che in questa serata, si è cimentato con un assolo per clarinetto tratto dalla Tosca.

Molto variegato il programma musicale. Dalla grande classica di Mozart e Beethoven, alla lirica e all'operetta con brani come “Caro mio Ben” o “Tu che m'hai preso il cuor”, per arrivare a pezzi funky, pop e cantautorali di grandi della musica contemporanea quali Pino Daniele e De Andrè, e del panorama internazionale quali Leonard Cohen, Cèline Dion, Christina Perri, Adele. Salutando il pubblico con l'allegra “Gianna Gianna” di Rino Gaetano e dando appuntamento al prossimo anno.