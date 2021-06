Festa della Musica, tre giorni di eventi nel segno di Mario Cesa Questa mattina la presentazione da parte dei vertici del Cimarosa

Un’ aula didattica musicale e un premio di composizione, saranno dedicati al maestro Mario Cesa, scomparso nei giorni scorsi a 81 anni.

Ad annunciarlo questa mattina i vertici del Conservatorio Cimarosa a margine della presentazione della Festa della Musica. “Ha insegnato per tantissimi anni qui, ha avviato un esperimento, quello della didattica, che ha fatto scuola in tutta Italia, è stato importante sotto tutti i profili, non solo quello compositivo - lo ha ricordato così il presidente del Conservatorio Achille Mottola - Non tutti i musicisti sanno insegnare, lui invece sapeva farlo.

Dal 19 al 21 giugno la festa della musica offrirà tre giorni di eventi che si snoderanno tra i luoghi più suggestivi di avellino, dal duomo al carcere borbonico da parco Palatucci al chiostro della Prefettura.

La festa sarà inaugurata sabato 19 giugno tra Piazza Libertà e il corso, con le arpe in concerto. Alle 10. Alle 20.30, nella corte del Palazzo di Governo, toccherà alla “Giovanile del Cimarosa”. Chiusura il 21 nel giardino del Conservatorio sulle note del jazz.