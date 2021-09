Banzano, arriva il nuovo parroco: benvenuto don Emanuele Ferraro Oggi l'insediamento

Questo pomeriggio in Memoria della Beata Vergine Maria Addolorata, sua eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo Metropolita, alle ore 19.00, presso la Chiesa di San Valentiniano Vescovo insedierà il nuovo Parroco don Emanuele Ferraro. "Nel ringraziare l’Arcivescovo per il dono di una nuova guida per la nostra Comunità, preghiamo per il nuovo Parroco affinché il suo ministero sia ricco di frutti spirituali. Alle ore 18.30 i Gruppi, le Associazioni parrocchiali e il Popolo Santo di Dio insieme alle Autorità Civili e Militari accoglieranno il nuovo Parroco nei pressi del “Giardino della pace”. Al termine della Celebrazione Eucaristica seguirà un momento di festa nei pressi del sagrato.