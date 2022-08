La rapper Big Mama alla festa patronale di San Michele di Serino Festa del Santo Patrono San Michele Arcangelo, che si terrà sabato 12 e domenica 13 agosto

Grande attesa questa sera a San Michele di Serino per l’apertura della Festa del Santo Patrono San Michele Arcangelo, che si terrà sabato 12 e domenica 13 agosto. Il paese si appresta a rivivere le emozioni dei festeggiamenti dopo la lunga pausa obbligata degli ultimi due anni. Un appuntamento fortemente atteso dal paese che ha sempre dimostrato una particolare dedizione non solo per la festa patronale ma anche per eventi di qualita’, attenti al giusto mix di arte, musica, spettacolo, divertimento.

Questa la formula su cui ha puntato l’organizzazione formata da Don Rocco Picardo, Emilio Giliberti, Angelo De Vita, Filomena Covelluzzi, Antonio Cristiano, Antonietta De Feo e Enzo De Vita.

Per quest’anno, infatti, il Nuovo Comitato Festa ha voluto lanciare un messaggio sicuramente ‘positivo’ nelle scelte degli artisti e della programmazione. Grande attesa, per questa sera che vedrà salire sul palco in Piazza Umberto I l’artista rapper big mama a partire dalle ore 22.

Il Concerto di Big Mama, rappresenta senza dubbio un evento attesissimo per diversi motivi. Giovanissima e affermata artista di musica rap Marianna Mammone, in arte BIG MAMA, e’ cresciuta a San Michele di Serino, dove ha mosso i primi passi appassionandosi all’hip hop a soli 13 anni. Nel 2019 si trasferisce a Milano e qui la sua passione assume i connotati di quella che e’ diventata adesso la “sua professione”.

Ebbene si’, perche’ BIG MAMA considera la musica, il canto e il cantautorato la sua professione. E lo sottolinea in modo serio e deciso quando dichiara che questo lavoro, ‘il suo lavoro’ l’ha profondamente cambiata, riuscendo a darle quel senso di responsabilità’ e di impegno costante che la sta facendo crescere, migliorare e perfezionarsi sempre di piu’.

Reduce dall’ultimo Concerto del 1 Maggio a Roma dove si e’ esibita davanti a oltre 300 mila persone che l’hanno accolta e applaudita in delirio, Big Mama con la sua musica forte, diretta, spesso irruente e irriverente, non teme piu’ il giudizio di nessuno e grida al mondo intero la sua sfacciata e beata voglia di accettarsi per quello che si e’, e per come si e’.

Il periodo che ha preceduto l’uscita del suo primo EP ufficiale, dall’azzeccatissimo titolo Next Big Thing, non è stato particolarmente facile per Big Mama. Per fortuna, la gioia di vivere è tornata, con lei la voglia di ascoltare e fare musica, e l’EP – con direzione artistica firmata da Crookers e la collaborazione di vari altri produttori di rottura, come Goedi, Riva, B-Croma, nonché un featuring di Ensi – è un’assoluta fiammata, come quella che esce dal lanciafiamme del suo video.

Il suo e’ un messaggio fin troppo chiaro e arriva dritto al centro: accettarsi, credere in se stessi, senza la paura del giudizio, senza piu’ nascondersi. “L’ho fatto per troppo tempo - dichiara Marianna Mammone, in arte BIG MAMA- adesso sono stanca!”.

Testimonial della “Body Positivity” Big Mama irrompe con la sua determinazione e sicurezza tanto da rompere gli stereotipi e affermarsi con la sua grinta. E’ un’artista, sa di esserlo e vuole esserlo, chiaro il messaggio: il tatuaggio che ha inciso sul petto recita DEA, non a caso.

La volgarita’ verbale fa parte della necessita’ di parlare del suo passato, quel passato che l’ha portata a chiudersi, a nascondersi, a soffrire per non essere schernita da chi l’ha bullizzata per troppo tempo.

Oggi BIG MAMA grida la sua rabbia ma grida anche la sua rivalsa e incita, con la sua musica e con i suoi testi, a non avere paura, a non nascondersi, a non temere il giudizio degli altri, quel giudizio che puo’ solo ucciderti .

Paura che diventa speranza e speranza che diventa gioia, come in “Cosi’ leggera”. In sintesi? “Io sono TOO MUCH e TU TACI.