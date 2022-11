Gianni Maritati presenta il nuovo libro dell'arianese Maria Sofia Ortu Riflettori puntati sul bullismo. L’appuntamento è per sabato 10 dicembre, alle ore 16 a Ostia

Sarà Gianni Maritati, giornalista Rai di spicco, vicecaporedattore cultura del Tg1, a presentare "Il segreto di Mattia", il nuovo libro di Maria Sofia Ortu, edito da Polis Sa eedizioni.

L’appuntamento è per sabato 10 dicembre, alle ore 16, a Ostia, nel salone multimediale della chiesa di Santa Monica, nell’ambito della trentunesima festa del libro e della lettura, organizzata dall’associazione culturale Clemente Riva.

Già vincitrice del premio speciale della giuria Costa d’Amalfi libri 2021 con la fiaba "Alì e il mondo sommerso", nell’ambito della prestigiosa kermesse festa del libro in mediteranneo, organizzata da Alfonso Bottone e patrocinata dal ministero per i beni culturali, Maria Sofia Ortu ritorna in libreria sempre con Polis Sa Edizioni con una nuova fiaba, inserita nella collana ‘Sogni’, dedicata ai bambini e arricchita dalle splendide illustrazioni di Chiara Savarese. ‘Il Segreto di Mattia’ affronta in modo delicato il tema del bullismo.

Nicoletta Lamberti, vice coordinatore nazionale Polis Sa magazine

«Nella seconda fiaba di Maria Sofia Ortu ‘"Il segreto di Mattia" dall’elevato valore pedagogico e culturale, Mattia è un ragazzino introverso, timido e sensibile, apparentemente debole, che viene quotidianamente ‘bullizzato’ da alcuni compagni di scuola prepotenti, subendo numerosi soprusi nell’indifferenza degli adulti.

Nella favola, dopo la consueta aggressione, il protagonista Mattia e gli antagonisti, i quattro bulli Rocco, Marco, Fabio e Tobia, si ritrovano di fronte ad un muro magico che si apre all’improvviso scaraventandoli in un mondo parallelo, pieno di insidie, dove da una parte c’è il male, Nordac, con i suoi esseri mostruosi, e dall’altra il bene, Tamarù, che assume nel corso del racconto molteplici forme, tra cui un’aquila, poi le lucciole ed ancora la lucertola. Mattia, in questo mondo parallelo, acquista fiducia in se stesso, riuscendo alla fine a guidare verso il muro magico i suoi aguzzini ,inseguiti da esseri mostruosi attraverso i boschi, infestati da alberi assassini. Come in tutte le fiabe, ci sarà un lieto fine».

Mimmo Oliva, direttore editoriale di Polis Sa Edizioni

«Siamo felici di questa nuova pubblicazione di Maria Sofia Ortu nella scia dei valori della casa editrice, che ha lo scopo di sensibilizzare i lettori, soprattutto quelli più giovani, su temi sociali di grande impatto, che assillano la società di oggi. Maria Sofia Ortu interpreta alla perfezione questa filosofia di Polis Sa Edizioni con lavori che toccano temi importanti quali il bullismo, con ‘Il Segreto di Mattia’, o il razzismo, la solidarietà, l’accoglienza, tutti spunti legati al fenomeno delle migrazioni, con ‘Alì e il mondo sommerso’».

Il libro è disponibile sul sito della casa editrice www.edizionipolis.it , su tutte le piattaforme online, in libreria su prenotazione e ad Ariano Irpino già disponibile presso la libreria di SìBusiness in via Martiri, accanto alla farmacia Ruzza.