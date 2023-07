Musica e formazione nei luoghi sacri, patto Conservatorio-Abbazia Montervergine Sottoscritto un protocollo per rafforzare l'intesa su arte e cultura

Il Conservatorio "Cimarosa" di Avellino e l'Abbazia di Montevergine rafforzano l'intesa per la valorizzazione della musica.

Sottoscritto un protocollo volto alla promozione dell'arte e della cultura. Si immagina soprattutto un momento per la formazione, che sia anche un'occasione per incentivare il turismo e animare un luogo straordinario come l'Abbazia.

"Questo accordo ha anche un valore cristiano perché interessa la musica sacra, importante soprattutto per noi benedettini" - ha dichiarato don Carmine Allegretti, direttore della Biblioteca di Montevergine.

"Oltre ai concerti, per i quali la collaborazione è ormai collaudata, possiamo solo migliorare ed ampliare la rassegna e puntare sulla formazione - gli ha fatto eco il direttore del Conservatorio Maria Gabriella Della Sala, organizzando masterclass e summer school”.

“È un sogno che diventa segno, ha un significato culturale, laico e spirituale importante - ha concluso il presidente del Conservatorio Achille Mottola - siamo grati all'Abate e a tutta la comunità benedettina per la loro attenzione e per questo protocollo”.