"Qui non si può restare" a Greci la mostra sul sentimento di chi parte dai paesi

Qui non si può restare, a Greci la mostra fotografica sul sentimento di chi parte dai paesi. La mostra si terrà a Greci dal 12 al 25 agosto negli spazi di Palazzo Caccese. L’appuntamento per l’inaugurazione è per sabato 12 agosto alle 17.30. L’evento si svolgerà in collaborazione con il Panathlon International Club di Ariano Irpino, con la presidente Lucia Scrima a condurre un pomeriggio all’insegna della cultura e della riflessione. La mostra sarà introdotta da una video proiezione e dalla lettura di una selezione di poesie di Franco Arminio. Tra le personalità che interverranno, il dottor Michele Ciasullo e il Procuratore Emerito della Repubblica Benito Melchionna. A seguire, dialogo con l’autrice e visita della mostra.