Sistema Irpinia, dopo otto mesi si dimette il presidente Sabino Basso La comunicazione al Presidente Rizieri Buonopane

Si dimette dalla carica di presidente di Sistema Irpinia Sabino Basso. Otto i mesi alla guida della Fondazione di Basso. Le dimissioni sono state indirizzate al Presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, ai membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e al Presidente e ai membri del collegio sindacale di Sistema Irpinia. Una scelta, come sottolinea Basso, determinata da “motivi strettamente personali”. La sua nomina era avvenuta solo il 9 gennaio dell’anno in corso, in seguito alla prematura scomparsa di Maria Gabriella De Matteis.

Era stato l’ex presidente della Provincia Domenico Biancardi a lanciare il progetto Sistema Irpinia con la creazione di oltre venti punti informativi sul territorio provinciale, che allo stato risultano chiusi e non fruibili. Tra gli ultimi eventi promossi da Sistema Irpinia nel corso dell’estate “A Palazzo” nello spazio del Museo Irpino, tra incontri, spettacoli e mostre. Resta da capire come la Presidenza della Provincia di Avellino affronterà questa situazione e quale sarà il destino della Fondazione. Le scelte che verranno prese nei prossimi mesi avranno un impatto significativo sul futuro di Irpinia e sulle sue prospettive di crescita e sviluppo.