Grande emozione per il concerto InCanto di Natale del coro di Voci Bianche Successo per l'esibizione degli allievi dell'istituto Colombo - Solimena di Avellino

Come ogni anno l'istituto comprensivo Colombo – Solimena di Avellino, corona la fine dell'anno con il concerto InCanto di Natale, il coro di voci bianche. Gli alunni dell'istituto diretto dalla direttrice Mary Morrison, si sono esibiti presso la splendida cornice del Polo Giovani di via Morelli e Silvati. Con la direzione del Maestro Gilda Parmigiano hanno eseguito brani e canti dal classico al moderno. Successo di pubblico, quindi, per il Coro InCanto che ogni anno, grazie allo staff del progetto, rappresentato dalle insegnanti Rosanna Cecere, Maria Petitto, Giuseppina Rubino, regala sempre grandi emozioni.