Tùttu-cià: Rap, racconti, spiegoni e video di Mr. Greenopoli sull'ambiente Diventa un libro interattivo il progetto di educazione ambientale del professore Giovanni De Feo

Diventa un libro la lunga esperienza di Mr Greenopoli, un progetto di educazione ambientale nato nel 2006 e che, da novembre 2014 a luglio 2023, ha preso parte a oltre seicento incontri di educazione ambientale, coinvolgendo direttamente più di settantamila studenti, dalla scuola dell’infanzia all’università della terza età.

Si intitola "Tuttu-cià: Rap, racconti, spiegoni e video di Mr. Greenopoli su ambiente e dintorni" .Nel libro non ci sono i classici titoli dei Capitoli, bensì ogni argomento è introdotto da un rap, da una filastrocca o da un racconto, seguiti dalla versione in prosa. Ci sono anche dei video con dei link tramite QR-code. Il libro è concepito in modo tale da poter essere letto “a caso” senza dover necessariamente seguire un ordine preciso. Inoltre, può essere letto e riletto e usato come un manuale da consultare all’occorrenza.

Un libro adatto alle persone di tutte le età e una stessa persona lo può leggere anche a distanza di anni. Ci si può inizialmente limitare a leggere i testi dei rap, le filastrocche e i racconti, oppure semplicemente guardare i video, per poi leggere – e perché no studiare e approfondire – le parti discorsive che contengono gli “spiegoni”, cioè le spiegazioni dettagliate e approfondite sui temi dell’ambiente e della sostenibilità propri del metodo Greenopoli.

L'autore, Giovanni De Feo, ama definirsi “Professore universitario per caso, divulgatore ed educatore ambientale per passione e vocazione”. Insegna Ecologia Industriale presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Salerno.

Le parole chiave di Greenopoli sono condivisione e sostenibilità: la condivisione si riferisce al metodo di insegnamento, mentre la sostenibilità riguarda i contenuti. Gli argomenti trattati nel libro riguardano la gestione dei rifiuti, la raccolta differenziata con un focus sul mondo della carta, l’inquinamento atmosferico, l’effetto serra e il riscaldamento globale, l’ambiente e la sostenibilità, l’acqua, il risparmio idrico, la depurazione delle acque e la plastica negli oceani. Nel libro, inoltre, si discute anche di educazione civica e di pacifismo con un omaggio a Gianni Rodari che diventa “Gianni Safari” in una filastrocca a lui dedicata.

L’uso di canzoni rap con contenuti ambientali è uno dei principali strumenti presenti nella cassetta degli attrezzi del metodo Greenopoli. I rap di Greenopoli sono proposti al pubblico senza accompagnamento musicale, ma con la tecnica usata dai Queen in “We Will Rock You”, cioè, invitando le persone a partecipare battendo, a ritmo alternato, i piedi e le mani per creare un ritmo percussivo al ritmo di ripetuti “tùttu-cià”, da cui viene fuori il titolo del libro.