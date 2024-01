Sogna ragazzo...sogna: scelti gli otto artisti che approdano alla finale Tutto pronto per la serata finale del contest canoro nel teatro parrocchiale Sant'Alfonso de Liguori

Un viaggio musicale che accompagna giovani talenti nei loro sogni e desideri di espressione. E' così che nasce il contest canoro dal titolo “Sogna Ragazzo ...Sogna!”. Nato da un'idea di Max Minei, durante i periodi difficili della pandemia, è giunto alla sua terza edizione. I giovani artisti in gara selezionati nelle prime due serate si sfideranno domenica sera, nella finalissima che si terrà nel teatro parrocchiale Sant'Alfonso de' Liguori di Avellino.

Il contest è nato per trasmettere emozioni attraverso la condivisione della passione per la musica e il canto. Le prime due serate sono state dedicate alle eliminazioni, dove ogni artista ha presentato due brani a scelta. A fine serata, sono stati selezionati due artisti dalla Giuria Tecnica che approderanno alla finale (la terza serata). Anche questa edizione è stata caratterizzata dalla partecipazione attiva del pubblico in sala, la giuria popolare ha avuto la possibilità di votare l'artista da mandare in finale per un totale di 8 giovani.

Gli stessi si esibiranno presentando ulteriori due brani a testa ed il meccanismo di votazione sarà sempre simile a quello delle serate eliminatorie. Ci sarà un unico vincitore per la Giuria Popolare che avrà la possibilità di registrare un brano in uno studio comprensivo di arrangiamento pre e post produzione in collaborazione con l’associazione La Mela di Odessa, della quale i maestri Massimo Testa e Giuseppe Relmi fanno parte della giuria tecnica. I premi della giuria tecnica per questa edizione saranno 3: Primo Classificato, Giuria Tecnica, Miglior testo, Miglior Interpretazione. In pratica saranno premiati 4 artisti.

“Come nelle precedenti edizioni, saranno affiancati da una Giuria Tecnica costituita da professionisti nel campo artistico/musicale, che potranno seguirli e dare loro consigli tecnici al fine di sviluppare al meglio il loro talento e le loro potenzialità nel canto – ha dichiarato Minei-. Quest’anno abbiamo esteso i premi della giuria tecnica con ulteriori due targhe, al miglior Testo e alla miglior interpretazione. A questa edizione partecipano molti cantautori davvero talentuosi. Inoltre, in giuria tecnica abbiamo voluto inserire anche un fruitore di musica che nella vita svolge tutt’altra attività, per poter giudicare dal punto di vista meno tecnico ma più emozionale”.