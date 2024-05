Sandro Abate: 4-2 sulla L84 per l'1-1 nella serie. Ecco Gara 3 Vittoria per la squadra irpina dopo il ko nel primo match del quarto di finale Scudetto

La Sandro Abate ha battuto la L84 con il risultato di 4-2 e la serie dei quarti di finale Scudetto va a Gara 3. Gli irpini vincono il secondo match dopo la sconfitta in Piemonte e restano in corsa per il tricolore del calcio a 5. Avanti di una rete all'intervallo, successo prezioso per la squadra allenata da Basile per l'1-1 nella serie.

Il tabellino

Sandro Abate - L84 4-2 (2-1 pt)

S. Abate: Vitiello, Ugherani, Gui, Avellino, Arillo, Damascato, Galletto, Etzi, Abate, Wilde, Joselito, Di Luccio. All. Basile

L84: Tondi, Rescia, Josiko, Cuzzolino, Vidal, Parmeggiani, Garofano, Fortini, Yamoul, Matheus, Coco Wellington, Raguso. All. Paniccia

Marcatori: 6'10'' pt Etzi (S),14'00 Fortini (L), 19'54'' Ugherani (S), 4'05'' st Gui (S), 5'00'' Matheus (L), 15'30 Arillo (S)

Espulsi: 16'57'' st Gui (S) per somma di ammonizioni

Ammoniti: Pablo Vidal (L), Abate (S), Rescia (L), Avellino (S), Raguso (L)

Note: 16'58'' s.t. Cuzzolino (L) fallisce un tiro libero

Arbitri: Andrea Seminara (Tivoli) Walter Suelotto (Bassano del Grappa) Fabrizio Andolfo (Ercolano). Crono: Ugo Ciccarelli (Napoli)