"Napoli svelata", Forgione: "Città unica, foriera di storie universali" L'autore: "Tanti i capitoli, leggeri e difficili. Tasselli per la ricostruzione della vera città"

Al Mondadori Bookstore di Avellino è stato presentato il libro "Napoli svelata - Belle vicende della storia partenopea dalle origini a oggi", scritto da Angelo Forgione. "Napoli non è raccontata mai troppo bene e, quindi, dal momento che c'è una nuova narrazione di questa città da qualche anno sta venendo fuori io sono compartecipe di tutto questo percorso. - afferma l'autore del volume - I miei studi sono improntati alla ricerca di archivio, alla lettura dei testi. C'è maggior possibilità di poter scavare rispetto al passato. Mi sento fortunato ad avere questa possibilità. I miei libri aggiungono dei tasselli per la ricostruzione della vera città, del vero percorso storico per una città che ha più di duemila anni e possiamo solo immaginare quanto possa essere foriera di racconti e storie universali".

L'autore del libro: "Tante eccellenze da rimarcare"

"Usciamo fuori da un periodo difficile come quello del covid e parlando di vaccinazioni, nate tra il settecento e l'ottocento. Nel libro spiego come il perfezionamento dei vaccini sia opera di Napoli e di un medico napoletano, Gennaro Galbiati, che dovrebbe essere conosciuto da tutti. Il nome non dirà tanto alla comunità, ma è un profilo d'eccellenza in quella scientifica, ma sono tanti i capitoli: dal leggero al difficile da raccontare. C'è tanto".