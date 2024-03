Avellino capitale della danza internazionale: via alla terza edizione del Premio Ad inaugurare il premio l’étoile e coreografo internazionale Giuseppe Picone

Si svolgerà al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino, dal 12 al 14 aprile 2024, la terza edizione del Premio Internazionale Danza Carlo Gesualdo, da un’idea di Guendalina Manzi, con la direzione artistica di Fabrizio Esposito.

Il Premio si avvale del patrocinio del Comune di Avellino e della collaborazione di Esmeralda di Guendalina Manzi, Academy Dance di Piera Guariniello – Art Director Fabrizio Esposito e della partnership con il Centro Nazionale Sportivo Libertas Campania. Il programma è quello delle grandi occasioni con grandi nomi del panorama coreutico internazionale.

A inaugurare il Premio, il concorso internazionale per solisti, pas de deux e pas de trois venerdì 12 aprile 2024, l’étoile e coreografo internazionale Giuseppe Picone, il giornalista e scrittore Roger Salas Pascual, il direttore di Ajkun Media Arts di New York Leonard Ajkun, le étoile del Balletto di Cuba Vittorio Galloro e Arianne Lafita Gonzalvez, la coreografa e insegnante di modern Roberta Fontana, il maître de ballet Fabio Gison e l’acclamato Enrico De Marco per l’hip hop. E sempre venerdì 12 aprile prenderà il via anche la mostra fotografica dedicata a Pina Bausch – Founder of Tanztheater Wuppertal, dal titolo Pina vieni a ballare con me, a cura di Francesco Carbone.

In occasione del concorso nazionale per gruppi di domenica 14 aprile 2024 saranno protagonisti ancora Giuseppe Picone, Roger Salas, Leonard Ajkun, il talent scout e organizzatore di eventi della danza Vincenzo Macario, il coreografo internazionale Kristian Cellini, la coppia Vittorio Galloro e Arianne Lafita Gonzalvez, Enrico De Marco e il docente e coreografo di hip hop A.K.A. Salvatore Capasso.

Dalle prime ore del mattino di venerdì ci sarà l’apertura ufficiale con spazi performativi a cura di tre compagnie per altrettanti titoli che saranno rappresentati al Teatro Carlo Gesualdo nella “Matinèe contemporanea” alle 9:30 in replica alle 11:30. Si tratta di Sacre, a cura del progetto di formazione @Motion, regia di Fabrizio Esposito con coreografia a cura di Fabrizio e Riccardo Esposito; MDMA del Centro di Produzione Nazionale della Danza Korper, idee e coreografia di Gennaro Maione; Performing Human Bodies ArtGarage, Organismo di Produzione Nazionale della Danza.

La giornata di sabato 13 aprile 2024 sarà dedicata alle Masterclass nella sala danza Teatro Comunale di Avellino. L’étoile internazionale Giuseppe Picone terrà due lezioni di danza classica livello intermedio e avanzato, Vittorio Galloro e Arianne Lafita Gonzalvez passo a due, Kristian Cellini contemporaneo livello intermedio e avanzato, Enrico De Marzo coinvolgerà i ragazzi in una master di Hip Hop, e un’audizione aperta per New York con Leonard Ajkun. Le iscrizioni sono a numero chiuso.

Il gran finale vedrà in scena molti ospiti internazionali: le étoile internazionali Lucìa La Carra e Matthew Golding; la prima ballerina dell’Opera di Vienna Liudmila Konovalova; Alejandro Virelles, Principal Dancer dello Staatsballet Berlin, English National Ballet e Ballet National de Cuba; Margarita Cheromukhina e Toma Kriznar, Principal Dancer at Belgrade National Theater; Thomas Giugovaz e Hamin Park della Compañía Nacional de Danza de España; l’étoile internzionale Giuseppe Picone e Julie Shanahan, danzatrice del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch.

Il Premio al Talento sarà assegnato a Thomas Giugovaz, il Premio alla Carriera alla meravigliosa Lucìa La Carra, il Premio Diffusione della Danza alle direttrici della sezione danza del Teatro Bellini di Napoli Manuela Barbato ed Emma Cianchi, mentre il Premio alla Critica sarà conferito a Roger Salas Pascual. L’ambitissimo Premio Danza Carlo Gesualdo 2024 sarà assegnato alla Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, per onorare la memoria di Pina Bausch, che continua a esistere oggi nel lavoro della compagnia, tuttora fortemente attiva, che rimette in scena il repertorio di Bausch (considerato ormai un classico della danza contemporanea) lasciandone intonsa la regia, ma non senza il tentativo di rinnovarne il messaggio e l’interpretazione. Evento nell’evento sarà in scena l’assolo tratto da Agua, un pezzo di Pina Bausch interpretato da Julia Shanahan.

Il Premio Internazionale Danza “Carlo Gesualdo” è un evento che porta in scena la danza, portata ai massimi livelli, sul palcoscenico del Teatro Comunale Carlo Gesualdo.

Giunto alla sua terza edizione il Premio è un progetto molto ambizioso che nasce come una celebrazione della danza, in tutte le sue sfaccettature: partendo dal Progetto Formazione @motion, che vede coinvolti allievi e studenti che si avvicinano a questo mondo e che si esibiscono in uno spettacolo di matinée, si sviluppa in un concorso nazionale e internazionale, presieduto da una giuria di caratura internazionale al quale partecipano ballerini non professionisti di altissimo livello di tutta Italia, si passa per le mostre fotografiche, con nomi di elevato spessore, e agli incontri tematici, con personalità di spicco, fino ad arrivare all’apice dell’evento che è la Serata di Gala, durante la quale vengono premiati i personaggi che hanno dato lustro al mondo della danza e si esibiscono le stelle della danza, provenienti da tutto il mondo.

L’intento degli organizzatori è quello di aprire all’arte della danza a tutto tondo grazie al coinvolgimento attivo di tutte le maestranze.

Una vera e propria Festa della danza che trasformerà Avellino nella capitale meridionale dell’arte tersicorea. L’evento è aperto alle scuole di danza italiane per offrire ai giovani allievi occasioni di crescita professionale, la possibilità di confrontarsi e allo stesso tempo di guadagnare esperienze formative di prestigio.

“Da sempre avevo il desiderio di organizzare un evento che avesse la danza come protagonista ma che fosse allo stesso tempo inclusivo rispetto all’arte in generale – dichiara alla stampa Guendalina Manzi – La prima persona alla quale ho pensato per affidarvi la direzione artistica è stato Fabrizio Esposito, per il suo talento di ballerino e la sua esperienza nell’organizzazione di eventi di grande portata”.

Danzatore del Teatro San Carlo di Napoli dal 1986 al 2012, Fabrizio Esposito ha calcato i palcoscenici insieme ai più grandi ballerini al mondo, da Nureyev a Bolle, dalla Fracci all’Abbagnato, oltre a importanti esperienze di direzione artistica come il Napoli Danza Festival, Amalfi International, Roscigno Danza e Open Danza Live.

“Ho subito accettato con entusiasmo l’invito di Guendalina, una professionista dotata di profonda sensibilità artistica – afferma Fabrizio Esposito – e l’intento alla base di questo evento è quello di creare per la prima volta un premio di tale portata dedicato alla danza, un po’ come avviene in città come Milano e Roma”.