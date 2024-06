Baiano: tutto pronto per la terza edizione del Song Summer Festival Concorrenti giovanissimi in arrivo da tutta la Campania, in palio quattro premi

È tutto pronto per la terza edizione del Song Summer Festival. La manifestazione canora, che coinvolge giovani emergenti del panorama musicale e discografico, prodotta da GRS - Gruppo Radio Sperone, si terrà sabato al Teatro Colosseo di Baiano.

Il comunicato dell'organizzazione

"All'evento prenderanno parte 20 concorrenti giovanissimi in arrivo da tutta la Campania per conquistare il podio. - si legge nella nota dell'organizzazione - Il Song Summer Festival, patrocinato dalla Regione Campania e dal Comune di Baiano, con ospiti del panorama artistico musicale, sarà aperto dalla Banda Nazionale della Polizia Penitenziaria, che sarà ad Avellino alle 18 di sabato in Piazza Convento per commemorare i due valori agenti caduti in servizio, Michele Gaglione e Aniello Vittoria. La conduzione dell'evento è affidata da Peppe Alaia e Stefania Guarracino.

Sono quattro i premi: primo e secondo posto con giuria tecnica specializzata, premio delle radio con giurati esperti, premio della critica Sodano con giuria composta solo da giornalisti specializzati. Per questa edizione il tema scelto è quello della legalità. Al Song Summer Festival 2024 ci sarà la diretta radiofonica dall'esterno del teatro con la regia mobile, un glass insonorizzato per ospiti e concorrenti e un mega schermo per garantire la visione anche a chi non riuscirà ad accedere al teatro.

GRS - Gruppo Radio Sperone ringrazia anticipatamente il sindaco Enrico Montanaro e tutta la sua amministrazione per aver sposato il progetto mettendo a disposizione la macchina logistica, la Polizia Municipale e la Protezione civile di Baiano, non dimenticando i tanti amici entusiasti di collaborare alla riuscita di questo grande evento che si terrà sabato. La musica non ha confini: siamo convinti che può essere uno strumento non solo terapeutico ma anche di socialità e inclusione, può essere volano di messaggi forti e incisivi da divulgare a tutta la comunità. Vi aspettiamo per raccontarci le emozioni della vita".