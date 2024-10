Campania Libri Festival - la fiera dell’editoria fa tappa ad Avellino 8 case editrici, che saranno protagoniste di un piccolo salone del libro

La fiera che si svolgerà a Palazzo Reale a Napoli dal 4 al 6 ottobre 2024 sarà, infatti, preceduta da un’anteprima che si terrà il giorno 3 ottobre e coinvolgerà l’intero territorio campano. Con Campania Libri in tour, la Fondazione Campania dei Festival ha deciso di portare il fascino della lettura nelle province del territorio coinvolgendo associazioni, circoli culturali e ricreativi, biblioteche, istituzioni, enti pubblici e privati per promuovere la cultura con un’esperienza inclusiva.

Una partecipazione attiva a cui aderisce, con un grande entusiasmo, la Biblioteca provinciale Scipione e Giulio Capone proponendo un programma ricco e diversificato.

8 case editrici, che saranno protagoniste di un piccolo salone del libro, presentazioni, incontri, laboratori e talk animeranno gli spazi interni ed esterni del Palazzo della Cultura in corso Europa. Una giornata interamente dedicata al piacere dei libri.

Programma

PICCOLO SALONE DEL LIBRO IRPINO

ore 10.00 – 19.00 | EX ORTO BOTANICO

Con

RENATO PERGOLA EDITORE

DELTA 3

TEMPRA EDIZIONI

URBONE PUBLISHING

SCUDERI EDI.FOR

ERBARIO CELESTE EDITORIA

EDIZIONI IL PAPAVERO MARKETING D’AUTORE DI BRUNO MARTINA

EDIZIONI PRIMAVERA

Le otto case editrici presenti al “Piccolo salone del libro Irpino” esporranno il proprio catalogo e nell’arco dell’intera giornata proporranno incontri, presentazioni e laboratori con i propri autori.

BIBLIOTECA PROVINCIALE

MOSTRA

ore 10.30 – 19.00 | BIBLIOTECA PROVINCIALE

INK: l’essenziale della scrittura.

Penne stilografiche dalle origini al 1945

a cura di Giuseppe Bartoli

con il Museo Irpino

La mostra, INK: l’essenziale della scrittura. Penne stilografiche dalle origini al 1945, realizzata dal Museo Irpino e curata da Giuseppe Bartoli, celebra l'evoluzione di questi strumenti di scrittura, simbolo di eleganza e ingegno, e offre uno sguardo affascinante sul design e l'artigianato che ha caratterizzato ogni epoca.

LABORATORIO

turni ore 10.30 | 11.30 | 12.30 | EX ORTO BOTANICO

A cura della casa Editrice ERBARIO CELESTE EDITORIA

Ecologicamente, percorso di Educazione Ambientale.

Le tematiche ambientali verranno, attraverso attività ludico didattiche incentrate sui racconti tratti dai libri della Casa Editrice ERBARIO CELESTE EDITORIA offriranno ai giovani studenti irpini una lettura diversa della natura.

Età consigliata 6 -12 anni

Massimo 25 partecipanti per turno

Fino a esaurimento posti

INCONTRO

ore 11.00 | SEZIONE RAGAZZI

A cura della casa Editrice EDIZIONI PRIMAVERA

Edizioni Primavera: una storia irpina tra parole e illustrazioni

Letture di albi illustrati e laboratorio artistico.

Età consigliata 6 -12 anni

Massimo 25 partecipanti

Fino a esaurimento posti

INCONTRO

ore 11.30 | SALA PENTA

Atomi erranti. Francesco De Sanctis e la cultura della modernità, Renato Pergola Edizioni

di Antonio Toni Iermano

Modera: Pierluigi Melillo

Interviene: Gerardo Capozza, Presidente della Fondazione “Sistema Irpinia”

L'incontro, nel quale verrà presentato il catalogo della mostra “Atomi erranti. Francesco De Sanctis e la cultura della modernità”, edito da Renato Pergola Edizioni, esplora il pensiero e l'influenza di De Sanctis nella modernità, offrendo una riflessione sulle sue idee e il loro impatto contemporaneo.

INCONTRO

ore 12.00 | SEZIONE ARCHEOLOGICA

A cura della casa Editrice EDIZIONI IL PAPAVERO MARKETING D’AUTORE DI BRUNO MARTINA

L’incontro dal titolo “il sapore dei libri” con Martina Bruno della casa Editrice il Papavero che in compagnia del DoctorChef Francesco Finizio, autore della “Cucina sempre al dente” racconteranno, attraverso la lettura di brani estratti dai libri sempre editi dalla medesima casa Editrice, storie ed emozioni dei personaggi protagonisti, attraverso il gusto.

LABORATORIO

ore 16.00 | SEZIONE RAGAZZI

Grani Antichi Experience: dal grano alla pasta

Laboratorio di pasta fatto a mano

a cura di Azienda Agricola BioLu, promosso da Visit Irpinia/Irpinia Mood

Età consigliata minimo 6 anni

Massimo 20 partecipanti

Prenotazione obbligatoria tel. 0825 790526

INCONTRO

ore 16.00 | SEZIONE ARCHEOLOGICA

A cura della casa Editrice URBONE PUBLISHING

Il prossimo anno non contatemi

di Giuseppe Maria De Maio

Uno scrittore sportivo Giuseppe Maria De Maio presenta il suo romanzo di esordio “Il prossimo anno non contatemi” uno dei primi libri italiani dedicato interamente al fantacalcio. Passione, dedizione, giudizio e organizzazione sono le parole chiave per raccontare questa moderna interpretazione dell’arte del calcio.

PREMIAZIONE

ore 16.30 | MEDIATECA

Per celebrare i giovani lettori che hanno partecipato alla sfida letteraria “A colpi di Libri” – Prima Challenge di lettura della Biblioteca Provinciale, sfida lanciata nell’ambito della “Mu.Bi. Summer Edition”, una premiazione che promuove la passione per la lettura e incoraggia il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni.

INCONTRO

ore 16.30 | SALA PENTA

Processo al carcere, Centro Gandhi Edizioni

a cura di Aristide Donadio

relatori:

Viviana Isernia, referente educazione e formazione Amnesty Lazio, già vice-presidente Amnesty International Italia

Rita Romano, direttrice del Carcere di Avellino

Luigi Romano, Osservatorio nazionale Antigone

Samuele Ciambriello, Garante Campania Diritti Detenuti

Mimmo Limongiello, referente progetti educativi del Centro Gandhi di Pisa e vice presidente Anpi Avellino

Dibattito sui diritti dei detenuti e il sistema carcerario, con riflessioni su educazione, diritti umani e reintegrazione.

LABORATORIO

ore 17.00 | SEZIONE RAGAZZI

Laboratorio con lettura teatralizzata e presentazione

del volume Favole della Domenica, Edizioni Scuderi Edi.For

con Giuseppe Del Giudice

Laboratorio con lettura teatralizzata con Giuseppe Del Giudice autore del volume "Favole della Domenica" edito da Scuderi Edi.For, offre un'esperienza coinvolgente per scoprire il mondo delle fiabe. Attraverso la teatralizzazione, i partecipanti verranno immersi in una narrazione ricca di emozioni, pensata per intrattenere grandi e piccoli.

LABORATORIO

ore 17.00 | SALA CAPONE

Laboratorio di scrittura espressiva

“Faro” e la scrittura espressiva: dal romanzo al laboratorio

con Enza Graziano

Un'opportunità per i partecipanti di scoprire, praticandola, un tipo di scrittura al servizio del sé e il legame tra quest’ultima e la nascita di storie destinate ad altri lettori.

Massimo 25 partecipanti

Prenotazione obbligatoria tel. 0825 790515

TALK

ore 17.00 | EX ORTO BOTANICO

A cura della casa Editrice SCUDERI EDI.FOR

Il valore di un libro, pagine di buona comunicazione

Modera Marco Grasso, Direttore di Agorà Giovani

LABORATORIO

ore 17.30 | SALA DEL BALZO

Laboratorio di scrittura creativa

Scrivere è zen

con Rossella Tempesta

Il laboratorio di scrittura creativa in poesia e in prosa mira a esplorare la scrittura come pratica meditativa e creativa, incoraggiando i partecipanti a esprimere emozioni e pensieri attraverso tecniche che uniscono consapevolezza e creatività.

Massimo 25 partecipanti

Fino a esaurimento posti

INCONTRO

ore 17.30 | SEZIONE ARCHEOLOGICA

Storie di paste fatte a mano, Edizioni Albatros

di Anita di Pietro

modera Rosa Iandiorio

promossa da Visit Irpinia/Irpinia Mood

Al termine della presentazione sarà possibile di cimentarsi nella preparazione della pasta fatta a mano, Grani Antichi Experience: dal grano alla pasta a cura di Azienda Agricola BioLu,

Massimo 20 partecipanti

Fino a esaurimento posti

LABORATORIO

ore 18.00 | SALA DORSO

Laboratorio di scrittura creativa

Giocare con gli arcani

con Clara Quartarone

a cura di LaLineaScritta

Il laboratorio "Giocare con gli arcani" invita i partecipanti a scrivere ispirandosi ai Tarocchi. Ogni carta è un potente simbolo evocativo per creare personaggi e trame, esplorando archetipi e miti che ispirano la narrazione.

Massimo 25 partecipanti

Prenotazione obbligatoria tel. 0825 790515

LABORATORIO

ore 18.00 | SEZIONE RAGAZZI

Letture ad alta voce

con Daniela Sanseverino

Letture ad alta voce offre un momento di ascolto e condivisione, coinvolgendo il pubblico in un'esperienza immersiva di storie raccontate. Un’occasione per scoprire nuove narrazioni e riflettere insieme su temi di grande impatto emotivo e culturale.

fino a esaurimento posti