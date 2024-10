Campania libri festival 2024: il Comune di Avellino promuove la lettura Nargi: "Momenti di crescita ed arricchimento nei luoghi del cuore della città"

Il Comune di Avellino aderisce al “Campania Libri Festival 2024”. Domani, giovedì 3 ottobre, alle ore 18:00, il Centro storico del capoluogo si trasformerà in una sala di lettura en plein air, con “Letture ad alta voce di Albi illustrati”. L’iniziativa è a cura dalla Libreria indipendente “L’angolo delle Storie”, di via Fosso Santa Lucia, in collaborazione con l’ente di Piazza del Popolo.

Inserito nel programma del Clf 2024, si tratta di un progetto itinerante che ha l’obiettivo di includere e confrontare la tradizione con la nuova letteratura per l’infanzia.

Si svolgerà nei luoghi più rappresentativi e suggestivi del cuore antico di Avellino: dai Cunicoli longobardi al Casino del Principe, fino alla Fontana del Grimoaldo. Un appuntamento di 90 minuti, rivolto alle bambine e ai bambini dai 4 anni in su che, grazie all’ascolto attivo e al tempo creativo, trascorreranno insieme un momento di grande suggestione per fare gruppo, esperienze e conoscere un po’ meglio il territorio e i testi letterari proposti.

Uno stimolo a guardarsi attorno, a crescere nel proprio contesto e ad alimentare il pensiero critico.

"Abbiamo aderito con grande convinzione al progetto “Campania Libri Festival 2024” - afferma il sindaco di Avellino, Laura Nargi - consapevoli che promuovere la lettura, in particolare tra i più piccoli, significa offrire loro momenti di crescita ed arricchimento, oltre che di sano intrattenimento e socializzazione.

Farlo nei luoghi del cuore del nostro centro storico - aggiunge Nargi - rappresenta, per la nostra Amministrazione, un valore aggiunto e, per i bimbi, un’ulteriore opportunità di conoscenza del nostro suggestivo patrimonio e delle nostre radici».