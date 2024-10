L'IC Aurigemma di Monteforte Irpino alla Fiera Didacta Italia La Dirigente Scolastica si dice convinta che per implementare l’offerta formativa

Si è conclusa la tre giorni di Fiera Didacta Italia, il più importante evento fieristico nazionale dedicato al mondo della scuola, dell’università, della formazione e della ricerca scientifica. L’attuale edizione è stata ospitata negli spazi del quartiere fieristico del capoluogo pugliese su un’area di oltre 12.000 metri quadrati.

L’I.C. Aurigemma di Monteforte Irpino vi ha partecipato, per il secondo anno consecutivo, con la Dirigente Scolastica Filomena Colella e una piccola rappresentanza di insegnanti. Questo evento ha evidenziato come sia importante per la scuola orientarsi guardando all’innovazione didattica e alla formazione continua, creando reti e collaborazioni tra istituzioni, aziende e professionisti del settore.

La partecipazione ai seminari, inerenti le: “Nuove Linee Guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica” e “La capacità trasformativa della Filosofia: esercizio filosofico della parola”, ha fornito una chiave di lettura all’ineludibile necessità di pianificare percorsi formativi che tengano conto della trasversalità dei saperi e della transdisciplinarità. Il seminario sul pensiero e sul metodo pedagogico di MARIA MONTESSORI ha rinnovato LA SUA ATTUALITÀ nel mondo della scuola di oggi e ribadito che “Per insegnare bisogna emozionare”.

Altrettando interessante è stato il workshop “Dalla tradizione all’innovazione tecnologica passando per la parola”, un felice esperimento di apprendimento tra pari che ha legato l’uso della parola, nell’esercizio della narrazione, al linguaggio informatico,

La Dirigente Scolastica si dice convinta che per implementare l’offerta formativa e migliorarla occorre conoscere le innovazioni in atto, per portarle nella didattica quotidiana e puntare sulla formazione continua del personale docente.