Il Premio del Pubblico "Laceno d’Oro 49" intitolato a Franca Troisi Unanime e naturale la dedica dell’organizzazione alla docente

«Non c’è stata proposta o discussione, è stata una decisione comune, unanime. Franca Troisi è stata un cuore pulsante per chi si occupa di cinema in città e un’amica importante per il Laceno d’Oro. I suoi interventi in sala erano sempre molto pertinenti e illuminanti, dava voce spesso alle perplessità sul film che normalmente si tacciono, mostrando sempre la sua cultura e libertà intellettuale».

È così che Antonio Spagnuolo, presidente del Laceno d’Oro International Film Festival, comunica la scelta dell’intitolazione del Premio del Pubblico “Laceno d’Oro 49” a Franca Troisi, cofondatrice dell’associazione Centrodonna di Avellino che, con la rassegna “Visioni”, anima la scena culturale e cinematografica del capoluogo da oltre trent’anni.

Un gesto necessario e naturale allo stesso tempo, un dovere che porta con sé l’emozione dell’onore, per ricordare colei che da sempre è stata una vorace e appassionata spettatrice oltre che un’anima di rara sensibilità.

«Per chi è della mia generazione , aver avuto il privilegio di incontrare Franca Troisi lungo il proprio percorso assume una sfumatura ben precisa: la passione e lo slancio critico nell'affrontare qualsiasi discussione a partire da un dibattito cinematografico ha fatto parte a pieno titolo della mia educazione sentimentale come spettatrice mai passiva – aggiunge la direttrice artistica Maria Vittoria Pellecchia – È importante coltivare il ricordo delle persone, soprattutto quando sono così decisive per una comunità come lo è stata lei per Avellino. Intitolare il premio a Franca è un augurio per tutti gli spettatori del Laceno d'Oro».

A decidere l’assegnazione del Premio del Pubblico “Franca Troisi” per la sezione “Laceno d’Oro 49” (lungometraggi e documentari) sarà, come ormai accade da tre edizioni, la Giuria Pop del Laceno d’Oro, che provvede anche alla scelta del riconoscimento popolare per “Spazio Campania” (film ambientati o prodotti nella regione).

Il festival internazionale del cinema della città di Avellino si terrà dall’1 all’8 dicembre con un programma – in via di definizione – come sempre ricco di proiezioni, incontri ed eventi. Franca Troisi non siederà in platea a dirci la sua opinione, ma sarà ancora insieme a noi.