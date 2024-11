Avellino: convegno sull'idea di recupero della chiesa di San Nicola di Greci Iniziativa organizzata per oggi da Archeoclub con Legambiente

Organizzato da Archeoclub Avellino con Legambiente Avellino, sabato 2 novembre a partire dalle 10.00 presso il caffè equo e solidale Hope in Via Episcopio, 1 ad Avellino, si terrà un incontro-convegno per discutere di una idea di recupero della Chiesa di San Nicola dei Greci.

La chiesa rappresenta la testimonianza del passaggio di una comunità greca in città.

E' un monumento che testimonia il passato e Archeoclub ne discuterà con Legambiente che in precedenza aveva anche organizzato raccolte di firme per sensibilizzare amministrazione e cittadini. L'obiettivo comune è quello di recuperare questo rudere che il Comune dovrebbe acquistare, rilevando l'immobile.

Un caso su cui si discute da oltre 3 anni grazie all'impegno delle due associazioni. All'incontro di sabato mattina parteciperanno:

Rosario Santanastasio - Pres. nazionale Archeoclub, Michele Martucci - Coord. regionale Archeoclub

Ilenia D'Oria - Coord. provinciale Archeoclub, Antonio Dello Iaco - V. Pres. Legambiente Av, Giovanni Iannaccone - V. Pres. Pro Loco Av, Nunziante De Maio - S.I. Protezione beni culturali, Paolo Matarazzo - Sociologo, Mirella Napodano - Pres. Amica Sofia, Emilia Bonaventura - Pres. Ass. Eraion.