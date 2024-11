Avellino: si presenta il libro "Nostra Signora dei fulmini" di Giancarlo Piacci Oggi sabato 9 novembre alle ore 17:00 nella sala Penta del palazzo della Cultura

Oggi sabato 9 novembre alle ore 17:00 presso la sala penta del palazzo della cultura Giancarlo Piacci presenta il suo ultimo libro "Nostra Signora dei fulmini" con Maria Chiara Paizza e Edmondo Lisena.



Una multinazionale sta per inaugurare nella zona il più grande allevamento ittico del Mediterraneo: qualcuno è allettato dall'opportunità di lavoro, altri temono di perdere la propria autonomia. Una mattina scoppia un diverbio, gli animi si scaldano, volano colpi e parole.

Il corpo di un ragazzo viene trovato senza testa in una vasca per l'allevamento dei pesci e la cosa peggiore che può succederti è essere uno di quelli che poche ore prima hanno preso parte a una lite con lui e, a differenza degli altri, non avere un alibi.

Ma perché nascondere la verità, se questo comporta essere indagato per omicidio? Con una scrittura densa di umanità, Giancarlo Piacci sonda non soltanto le contraddizioni di un protagonista in lotta contro sé stesso, ma anche i contrasti sociali di una realtà eternamente pronta a esplodere.

“Il peggior socio con cui ti puoi mettere in affari sono le emozioni, perché a quelle non si riesce mai a dire di no e ti fanno fare cose rischiose.”

Giancarlo Piacci (1981) vive e lavora a Napoli. Nel 2008 collaborato con l’archivio e la biblioteca dell’Istituto campano di storia della resistenza.

Laureatosi nel 2009 in Storia contemporanea, è stato docente di storia di Napoli per i corsi di formazione della provincia di Napoli. Dopo un master in editoria e comunicazione e un corso presso la scuola di alta formazione in gestione della libreria ad Orvieto, inizia la sua professione nel mondo editoriale. Da più di dieci anni è uno dei librai di riferimento del centro storico di Napoli. Ha esordito nel 2022 con il romanzo “I santi d’argento”. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.