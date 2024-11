Gli studenti del liceo Parzanese a Biogem: confronto con il filosofo Esposito A fare gli onori di casa nel centro di ricerche genetiche arianese il presidente Ortensio Zecchino

Una delegazione di docenti e studenti del liceo Parzanese di Ariano Irpino è stata lieta di partecipare alla presentazione del libro “I volti dell’Avversario. L’enigma della lotta con l’angelo” del filosofo Roberto Esposito, professore emerito presso la Scuola Normale di Pisa.

L’interessante evento culturale si è tenuto nella splendida cornice della rinnovata Biblioteca storica, presso il centro di ricerca Biogem ad Ariano Irpino, alla presenza del vescovo della diocesi di Ariano-Lacedonia Sergio Melillo ed altre autorità locali.

Un apprezzabile ed eterogeneo pubblico si è riunito per ascoltare l’ampia discussione sull’inconsueto ed ardito tema del rapporto fra identità e diversità dalla genesi biblica all’attualità novecentesca. E’ stata un’occasione preziosa per gli studenti del liceo per confrontarsi con importanti tematiche affrontate con grande competenza da relatori dall’elevato profilo culturale.

Hanno infatti relazionato il presidente di Biogem Ortensio Zecchino, Aldo Schiavone e l’autore Roberto Esposito oltre alcuni intellettuali presenti come il ricercatore Michele Farisco, Cristiano Colangelo ed il musicista Nazareno Carusi.

"Un sentito ringraziamento viene rivolto al presidente di Biogem che offre alla comunità arianese continue occasioni di crescita ed arricchimento culturale, ed ha gentilmente esteso l’invito al nostro liceo. Una nota di merito va inoltre al dirigente scolastico del liceo, Giuseppe Mingione, che ha prontamente accolto l’invito, caldeggiando la partecipazione di docenti e studenti della scuola all’evento, per rafforzare la collaborazione già esistente fra il liceo e l’istituto Biogem".