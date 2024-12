Giornata internazionale delle persone con disabilià: evento speciale ad Avellino Ariano presente al Palazzetto dello sport Giacomo De Mauro con l'istituto comprensivo Don Milani

L'istituto comprensivo Don Milani di Ariano Irpino ha preso parte stamane alla giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, un evento speciale che si è tenuto al Palasport "Giacomo Del Mauro" di Avellino. Questa iniziativa è stata fortemente voluta dalla dirigente scolastica Filomena Colella, con l'obiettivo di sensibilizzare e promuovere i valori di inclusione, diversità e rispetto.

Alla manifestazione hanno preso parte con entusiasmo gli alunni delle classi 5^A e 5^B della scuola primaria Calvario, accompagnati dai loro docenti, insieme alla scuola secondaria di Monteforte dell'IC " Aurigemma che si è esibito nella storica tarantella montemaranese

L’atmosfera si è subito fatta elettrizzante quando i bambini si sono esibiti sulle note della canzone “Calimero Dance”, eseguendo una meravigliosa coreografia che ha suscitato l'ammirazione di tutti i presenti.

L'evento ha rappresentato un momento di condivisione e celebrazione delle diversità, un’occasione unica per ricordare quanto sia fondamentale costruire una società che non lasci nessuno indietro. Il nostro impegno per l'inclusione e il rispetto reciproco continua ogni giorno, e manifestazioni come questa sono il segno tangibile di un percorso che, passo dopo passo, ci rende sempre più uniti.

Presenti all'evento Francesca Pascale presidente dell'associazione colori della liberà, Angela Procida medaglia di bronzo Parigi 2024, Annalisa Albanese campionessa italiana di ciclismo. Hanno presentato Stella Liberale e Alfredo Picariello.

"Un sentito grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata speciale. Concludiamo con uno degli slogan che ha accompagnato l'evento: #NessunoEscluso, perché ogni persona merita di essere valorizzata per ciò che è".