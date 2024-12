Premio Irpini della capitale a Piantedosi e a due agenti eroi della polstrada I tre premiati riceveranno un'opera realizzata dall'arianese Gianluca Lo Conte

E' stato senza dubbio l'irpino dell'anno, più volte premiato in contesti diversi e protagonista in positivo in assoluto del G7 a Mirabella Eclano, tanto da ricevere i complimenti per l'impeccabile organizzazione da tutti i colleghi ministri esteri ospitati.

Matteo Piantedosi è la punta di diamante dell'edizione 2024 "Irpini della Capitale". Il prestigioso evento si svolgerà nelle sale del circolo ufficiali delle forze armate a Roma. Vi prenderanno parte politici, giornalisti, soci e amici dell’associazione Irpini della Capitale.

Spiccano tra i premiati insieme a Piantedosi, due agenti della polizia stradale di Avellino, Fabio Spiniello e Giuseppe Lombardi. Entrambi si sono resi protagonisti di un rocambolesco salvataggio di una mamma e del suo figlioletto da morte sicura.

I tre premiati riceveranno un'opera bellissima ed esclusiva realizzata dall'arianese Gianluca Lo Conte. L’evento si terrà domani 18 dicembre alle ore 19.00.