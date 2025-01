A Pietrastornina Piantedosi e Bartoletti: Così Sanremo ha attraversato la storia L'incontro ieri tra il ministro e il giornalista

Una riflessione raffinata e ampia sul ruolo della musica nella storia del paese ha visto protagonisti il ministro Matteo Piantedosi, presidente del Circolo Petrastrumilia e il giornalista Marino Bartoletti ieri sera a Pietrastornina. L'incontro si è tenuto presso la chiesa dell’Annunziata , organizzato dal circolo Petrastrumilia. Punto di partenza la storia di Sanremo a partire dai volumi “Il Festival degli dei’ “e “l’Almanacco di Sanremo “.E’ stato Piantedosi a sottolineare come dalle pagine di Bartoletti si rimarca l’idea della musica come qualcosa di intimamente legato all’essenza umana.

Per ribadire la bella amicizia nata con Bartoletti “Un’amicizia alimentata dalla stima per la sua raffinatezza intellettuale e per la capacità di emozionare. Sono contento che abbia fatto tappa in Irpinia per presentare il suo libro". Bartoletti nelle sue pagine ha ripercorso le storie dei big del passato immaginando un mega Festival di Sanremo ricco di leggende della musica italiana, da Domenico Modugno a Claudio Villa, da Mia Martini a Toto Cutugno .Un volume che diventa l’occasione per celebrare i 75 anni della gara canora “L’Almanacco del Festival di Sanremo“.