Stabilizzati 15 lavoratori precari tra Biblioteca e Museo: "Giornata storica" Avellino, la svolta

Una giornata storica che segna la svolta per 15 operatori culturali, da oggi assunti a tempo pieno nel settore culturale della provincia di Avellino: questa mattina, presso il Palazzo della Cultura in corso Europa, è stato firmato il contratto a tempo indeterminato per i 15 professionisti mpiegati presso la biblioteca provinciale e il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico.

L’operazione è stata resa possibile grazie all’affidamento del servizio alla società provinciale IrpiniAmbiente Spa, che sta assumendo sempre più il ruolo di multiutility per la gestione dei servizi pubblici. Alla firma del contratto erano presenti Rizieri Buonopane, presidente della Provincia di Avellino, e Claudio Crivaro, amministratore unico di IrpiniAmbiente.

15 firme che segnano un passaggio storico per un comparto strategico per lo sviluppo del territorio, 15 professionisti che da anni sono impegnati, nella promozione della cultura.

"Questo passaggio segna un’evoluzione strategica per IrpiniAmbiente, che si sta trasformando in una multiutility a servizio della Provincia di Avellino - ha spiegato il manager Crivaro -. Dopo l’integrazione dei servizi strumentali, la società gestirà ora anche il settore culturale, e per il 2025 sono previsti ulteriori affidamenti".

Crivaro ha inoltre rassicurato i sindaci e gli enti locali, garantendo che le diverse attività della società saranno ben separate e gestite con trasparenza:

"Non ci sarà alcuna sovrapposizione tra la gestione dei rifiuti e i nuovi servizi acquisiti. Ogni settore sarà autonomo, con bilanci separati e una gestione razionalizzata".

Soddisfatto il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane che spiega: "Oggi stabilizziamo 15 professionisti che per anni hanno lavorato in condizioni di precarietà. Alcuni di loro hanno prestato servizio nella biblioteca provinciale per oltre vent’anni sotto gestione privata. Finalmente, con un passo decisivo, vengono assunti a tempo indeterminato dalla società IrpiniAmbiente. Abbiamo già riportato sotto la nostra gestione alcuni servizi, e altri ne seguiranno. Pensiamo, ad esempio, al controllo e alla manutenzione della viabilità sulle strade provinciali. L’obiettivo è garantire efficienza e qualità nella gestione delle risorse pubbliche.

Soddisfatti i lavoratori, a spiegare la gioia di una giornata storica Stefania Picariello, una delle professioniste assunte, che ha detto:

"Per noi è un giorno importantissimo. Dopo quasi 15 anni di lavoro nei servizi bibliotecari e museali, finalmente vediamo riconosciuto il nostro impegno. È un obiettivo che tutti noi desideravamo da tempo, e oggi si è concretizzato, grazie all'impegno della provincia".