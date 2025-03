Otto marzo di consapevolezza: al Circolo della Stampa il Women's Day Confronti e dibattiti sul tema con gli alunni del liceo Marone di Avellino

Un evento dedicato alla Giornata Internazionale delle Donne, patrocinato dal Circolo della Stampa di Avellino, per confrontarsi con gli studenti della città sull’ origine storica di questa giornata, del rifiuto di ogni forma di violenza di genere e del diritto dei Giovani, a vivere serenamente le loro relazioni affettive, liberi da prevaricazioni. A promuovere l’iniziativa, oggi è stato il Movimento Irpino Antiviolenza- e la Comunità Laudato Sì’ di Avellino. Al Circolo della stampa si è tenuto un importante momento di riflessione e iniziativa per riflettere su quanto ottenuto e quanto da farsi per la tutela dei diritti delle donne. Sono stati gli studenti del liceo Marone i protagonisti del percorso formativo tra analisi e dibattito su storia e attualità.

Tra ricerche e approfondimenti gli studenti hanno ricordato importanti momenti storici della battaglia per le donne, senza dimenticare la cronaca recente che troppo spesso racconta fatti ed eventi di violenza e abuso nei confronti delle donne. Al tavolo Lucia Forino, dirigente scolastica del Liceo “Publio Virgilio Marone”, la professoressa Mirella Napodano, scrittrice e animatrice della Comunità Laudato Si’ di Avellino, Maria Rosaria Famoso – Casa Rifugio “Antonella Russo” di Ospedaletto e referente dell’Associazione Demetra, la scrittrice Emanuela Sica, Responsabile Area Violenza di Genere del Corpo Internazionale di Soccorso ODV e fondatrice Ass. MIA; Rita Nicastro, Presidente dell’Associazione MIA – Movimento Irpino Antiviolenza, la prof.ssa Teresa Caputo del Liceo “P.V. Marone”. Nel circolo della stampa si è tenuto reading – video e una breve mostra sulla storia dell’Otto Marzo, un video di danza, come contributo all’ iniziativa Women’s Day, del Cantiere di Danza di Hilde Grella di Avellino.