Ariano: nuove prospettive per il museo della ceramica Buone notizie per la struttura di palazzo Forte

Museo in evoluzione. Nuove prospettive per il museo della ceramica di Ariano Irpino. Un importante incontro per delineare il futuro della struttura del tricolle è in programma il prossimo 7 giugno 2025 alle ore 17:30 all'interno di palazzo Forte in via D'Afflitto.

Interverranno: Enrico Franza, sindaco di Ariano Irpino, Grazia Vallone, vice sindaco di Ariano Irpino, Francesco Aliperti, amministratore archeoares, Silvio Grasso, presidente Amici del Museo di Ariano Irpino, Antonio Alterio, relatore della donazione di Eve Borsook al Museo per Ama, Amici del Museo di Ariano Irpino. Modera: Adalgisa Pelusoù.

"Vi aspettiamo numerosi per scoprire le nuove iniziative e le prospettive future del nostro amato museo".

Ecco i nuovi orari. Apertura nei fine settimana di giugno e luglio

A partire da sabato 31 maggio, e per tutti i fine settimana dei mesi di giugno e luglio, il museo sarà aperto anche il sabato e la domenica, con i seguenti orari: Mattina: 10:00 - 12:00. Pomeriggio: 17:00 - 19:00.