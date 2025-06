Casino del Principe: quattro giorni di teatro all’imbrunire Il Sindaco Nargi: "Uno spettacolo nello spettacolo per promuovere la cultura in città"

A partire da domani, giovedì 5 giugno, sino a domenica 8 giugno, il Casino del Principe di Avellino si fa Teatro per ospitare l’unica tappa irpina di “Racconti per Ricominciare”. Si tratta del progetto dell’associazione “Vesuvioteatro” ormai giunto alla sesta edizione.

“Racconti per Ricominciare” è il festival di teatro diffuso, itinerante ed ecosostenibile che mette in scena spettacoli all’aperto, all’imbrunire, immersi nei luoghi più affascinanti del patrimonio culturale e paesaggistico della Campania, coniugando arte, natura e memoria.

Quattro giorni di grande teatro con “Eduardo, per amore del gelo”. Lo spettacolo, di Fabio Pisano, è curato da Claudio Di Palma, con Chiara Baffi, Luciano Giugliano, Luca Iervolino per la produzione di Ente Teatro Cronaca.

L’amore, il teatro “San Ferdinando”, i De Filippo. I tre grandi aspetti della straordinaria vita di Eduardo vengono portati in scena dalla penna di Fabio Pisano. Tre grandi enigmi tirati fuori dall’enorme e indecifrabile mistero, a lui tanto caro, del suo vissuto.

Sarà un’esperienza teatrale immersiva, che si avvale della sola luce naturale del tramonto e si innesta in una dimora storica tra le più belle della città. Riscoperta, frequentata, vissuta senza alcun artifizio teatrale.

Lo spettacolo sarà visibile nei giorni 5, 6, 7 e 8 giugno, dalle ore 18:45, per 70 posti disponibili. I biglietti saranno acquistabili sul link https://bit.ly/RxR_EduardoPerAmoreDelGelo, o telefonando al numero di telefono 328 8477797. L’appuntamento sarà accompagnato da degustazioni offerte dalle cantine “Di Meo”, “Terredora” e “Bambinuto” e dalla pasticceria “Dolciarte”.

"Con questa rassegna di grande qualità, riscopriamo e rilanciamo una delle perle del nostro centro storico, celebrando al contempo la figura del grande Eduardo De Filippo. - dichiara il sindaco Laura Nargi - Il Casino del Principe, al tramonto, sarà uno spettacolo nello spettacolo. Proseguiamo convintamente nel solco della valorizzazione culturale della nostra città e del suo patrimonio storico e architettonico".

"Questo evento – spiega il coordinatore, Espedito Giaccio - nasce con l'intento di avvicinare le persone alla bellezza dei siti storici della nostra città, unendo la magia del teatro all'incanto della natura.

Non si tratta solo di uno spettacolo, ma di un'esperienza unica, per valorizzare il patrimonio culturale di Avellino, rendendolo vivo attraverso l'arte. Sono fiero di portarlo per la prima volta nella nostra città, con la speranza che diventi un appuntamento fisso e una tradizione".