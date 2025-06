Sunday Festival with House & Family: la buona musica immersi nella natura E' tutto pronto per il 15 giugno: si balla sotto il sole e tra gli abbracci della family

Sunday Festival with House & Family è l’appuntamento daytime che unisce soul, groove e good vibes, in una location immersa nella natura!

Un evento da non perdere con la talentuosissima cantautrice soul Natasha Watts – regina del soulful UK. E poi non può mancare il dj set con le crew UMMA, NewDEP, Angels of Love, Choice e Glance.

Area Food con stand gastronomici, ma anche e soprattutto area Kids in fattoria didattica (posti limitati!). L'appuntamento è alle Masserie Piano (AV), dalle 12:00 alle 22:30. Porta la tua crew e la tua voglia di ballare. È più di un festival, è una famiglia house.