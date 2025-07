Festa del libro in Mediterraneo: premiata l'arianese Maria Sofia Ortu La cerimonia a Cetara, nell’ambito della serata conclusiva di incostieraamalfitana.it

Un nuovo riconoscimento per la scrittrice irpina Maria Sofia Ortu, che in piazza San Francesco a Cetara, è stata premiata nel corso della serata conclusiva della diciannovesima edizione della Festa del Libro in Mediterraneo, incostieraamalfitana.it, rassegna culturale che si svolge in Costiera Amalfitana, dedicata alle migliori novità editoriali.

Il festival culturale è ideato e diretto da Alfonso Bottone. Menzione speciale da parte della giuria per Maria Sofia Ortu, grazie al suo ultimo libro ‘Racconti per ragazzi curiosi. Al di là della realtà’, edito da Polis Sa Edizioni e illustrato da Chiara Savarese.

L’opera ha colpito la giuria per l’originalità e il valore letterario. ‘Racconti per ragazzi curiosi. Al di là della realtà’ è un volume composto da due racconti: "Il soffio del demone e Le anime smarrite" ed è rivolto a ragazzi di terza media - primo superiore.

Si tratta del terzo libro di Maria Sofia Ortu che sempre con Polis Sa Edizioni ha pubblicato nel 2021 la fiaba Alì e il mondo sommerso, che ha vinto il premio speciale della giuria Costa d’Amalfi Libri 2021, e nel 2022 Il segreto di Mattia, che ha ricevuto la menzione speciale della giuria nell’ambito del Premio Costa d’ Amalfi Libri 2023 e la segnalazione particolare della giuria nell’ambito della XXXI edizione del concorso nazionale di letteratura per ragazzi C’era una volta…Vasco Francesco Fonnesu, sezione 2, testi editi.