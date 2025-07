Roberta Della Fera presenta il suo nuovo libro: La scatola delle risposte L'appuntamento è per domenica 3 agosto ad Avellino nello spazio Arena

Domenica 3 agosto 2025, alle ore 18:30, presso lo Spazio Arena (ex Chiesa della SS. Trinità, via Santissima Trinità 93 – Avellino), si terrà la presentazione del nuovo libro di Roberta Della Fera, giovane autrice avellinese che torna a incontrare il pubblico con una nuova storia intensa e profonda.

Dopo il successo di Cristalli, il suo primo romanzo, Roberta Della Fera propone La scatola delle risposte, un’opera che si interroga sul significato autentico delle emozioni e sulle dinamiche interiori che regolano il nostro modo di sentire. Protagonista del racconto è una bambina affetta da una rara anomalia genetica: non può provare dolore e non ha mai imparato a piangere. Un’apparente invincibilità che si trasforma ben presto in un enigma emotivo. Ma davvero chi non soffre è più felice? E il dolore è soltanto qualcosa da evitare?

Attraverso una scrittura limpida e delicata, l’autrice guida il lettore in un viaggio di scoperta e consapevolezza, tra fragilità e forza, tra silenzi e domande rimaste sospese.

Roberta Della Fera, nata nel 1995 in provincia di Avellino, è laureata in Lettere e insegna in un liceo. Da sempre appassionata di scrittura - anche musicale - crede profondamente che i primi veri insegnanti siano gli adolescenti con cui ha il privilegio di lavorare ogni giorno.

L’incontro è a ingresso libero. Sarà presente l’autrice per un dialogo con il pubblico e il firmacopie finale.