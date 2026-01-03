La rivolta delle pecore, la performance teatrale all'Eliseo di Avellino Storie per ricordare che l’unica rivoluzione concessa alle pecore è il salto, l’evoluzione

Domenica 4 gennaio, alle ore 19.30, “La rivolta delle pecore, storie libertarie di animali rivoluzionari” sarà all’Ex Cinema Eliseo di Avellino per ricordare che l’unica rivoluzione concessa alle pecore è il salto, l’evoluzione.

La performance teatrale, artistica e musicale è ispirata alle raccolte di favole “La Rivolta delle pecore” e “La Battaglia dei prosciutti”, scritte da Virginiano Spiniello e nate dall’esperienza ambientale di arte nel sociale dell’Albero Vagabondo. L’ultima Festa del Colore de L’Albero Vagabondo si è tenuta il 2 gennaio all’Eliseo e le tavolette con i disegni dei bambini sono state installate sui rifiuti abbandonati sulle rive del Fenestrelle “per chiedere ai grandi di pulirlo e ricordarsi che non è un fiume invisibile”!

Autore delle illustrazioni delle favole è il Maestro Giovanni Spiniello, che ha realizzato anche la Scenografia dell’Albero delle favole, una struttura in ferro e legno patinata verderame dalla quale si irradiano a turno le maschere degli animali rivoluzionari delle favole messe in scena dalla voce e dal corpo narrante di Marisa Barile e Nicola Mariconda. Si alterneranno sul palco il coniglio che guida gli animali alla rivolta nella battaglia dei prosciutti, la pecora nera, il capro espiatorio, l’agnello sacrificale, il lupo che diventa pastore. La colonna sonora è dei Barabba Blues: chitarra, voce e armonica, accompagnano la performance con musiche e canzoni dell’album “Il Capro espiatorio”.

L’evento rientra tra i Laboratori organizzati presso l’Ex Cinema Eliseo da “La Bottega del Sottoscala” all’interno del Festival delle fiabe del Comune di Avellino, rassegna finanziata dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri che continua fino al 6 gennaio.