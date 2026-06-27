Promozione della cultura: premio alla giovane editrice irpina Martina Bruno

Rappresenta una delle giovani realtà più dinamiche del panorama editoriale campano

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Martina Bruno premiata a “Incostieraamalfitana”: riconoscimento alla giovane editrice di Edizioni “Il Papavero”

Avellino.  

È stato conferito alla splendida Martina Bruno, giovane editrice irpina alla guida di edizioni Il Papavero, il premio speciale del Ventennale "MarediCosta Editoria", nell'ambito della XX edizione di Incostieraamalfitana.it – Festa del Libro in Mediterraneo, che si è svolta ieri sera a Tramonti.

Classe 1996, Martina Bruno rappresenta una delle giovani realtà più dinamiche del panorama editoriale campano. Dopo gli studi in Lingue presso le Università di Siena e Salerno, nel 2023 ha assunto la guida dei marchi Edizioni Il Papavero e Marketing d'Autore, imprimendo una visione che coniuga editoria, promozione della lettura e valorizzazione del territorio.

Sotto la sua direzione, la casa editrice ha ampliato il proprio raggio d'azione attraverso collaborazioni con università, istituzioni culturali e centri di ricerca, dando vita a collane scientifiche e progetti editoriali che intrecciano ricerca, divulgazione e impegno sociale. Accanto all'attività editoriale, Martina Bruno promuove rassegne letterarie, laboratori di scrittura e iniziative dedicate ai giovani, con la convinzione che il libro sia uno strumento capace di creare comunità, stimolare il pensiero e generare nuove opportunità di crescita.

Il riconoscimento assegnato nell'ambito di Incostieraamalfitana.it premia proprio questo percorso, caratterizzato da un'idea di editoria aperta al dialogo, attenta ai talenti emergenti e capace di costruire relazioni tra cultura, formazione e sviluppo del territorio.

Giunta alla sua ventesima edizione, Incostieraamalfitana.it, ideata e diretta da Alfonso Bottone, si conferma tra le più longeve e apprezzate rassegne letterarie del Mezzogiorno, un punto di riferimento per la promozione del libro e dell'incontro tra autori, editori e lettori.

Per Martina Bruno il premio "MarediCosta Editoria" rappresenta un importante traguardo professionale e, allo stesso tempo, un incoraggiamento a proseguire un percorso che, attraverso i libri, continua a promuovere cultura, partecipazione e crescita civile.

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