Ettore Zecchino: "Congratulazioni alla nostra conterranea Giovanna Petrillo" Presentazione del suo libro "Le agevolazioni fiscali a favore delle persone con disabilità"

"Congratulazioni alla nostra conterranea Giovanna Petrillo, docente di diritto tributario presso il dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, per la presentazione del suo libro "Le agevolazioni fiscali a favore delle persone con disabilità", avvenuta al consiglio regionale della Campania".

Lo scrive in una nota il consigliere regionale di Fdi Ettore Zecchino che aggiunge:

"Il mio compiacimento agli organizzatori e a tutti i partecipanti a questo convegno che ha saputo magistralmente proporre l'incontro tra il diritto tributario e il tema dell'inclusione.

Il contesto ha messo in evidenza la necessità di una riflessione più organica sulle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, anche a livello regionale.

Possiamo già oggi immaginare un sistema tributario e di spesa che guardi alla dignità della persona e alla creazione dei presupposti per una partecipazione attiva delle persone con disabilità.

Solo con questi presupposti si potrà superare una visione assistenzialistica che emargina nella passività chi invece vorrebbe poter sviluppare "progetti di vita"