Incidente in moto, grave 33enne: "Forza Alfonso, Montoro prega per te" Sui social solidarietà e vicinanza per il 33enne rimasto gravemente ferito

Incidente stradale, grave giovane di Montoro. Sono ore di apprensione per un giovane di Montoro, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Il 33enne, Alfonso il suo nome, è ricoverato in terapia intensiva e la prognosi è riservata.

L'incidente

Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento impatto con un’automobile. Questo è quanto emerso dai primi rilievi

I soccorsi

Dopo l’incidente il giovane, Alfoso il suo nome, è stato soccorso e trasferito all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è attualmente ricoverato. Le sue condizioni sarebbero gravi e i sanitari stanno prestando tutte le cure necessarie.

La comunità

La comunità di Montoro segue con apprensione le condizioni del giovane, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti dall’ospedale.

Il post sui social

"Dopo il terribile incidente, chiediamo a tutta la comunità di unirsi in un’unica, grande preghiera per Alfonso, che in queste ore sta combattendo la sua battaglia più difficile. Signore, posa la Tua mano su Alfonso. Proteggilo, dagli forza e non lasciarlo solo. Guida le mani dei medici che si stanno prendendo cura di lui e dona coraggio e speranza alla sua famiglia. Forza Alfonso. Non mollare. Siamo tutti con te". Questo il post apparso sui social per chiedere alla comunità coesione e sostegno per il giovane e i suoi familiari.