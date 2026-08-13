Associazionismo in crescita in Irpinia: il ruolo di Anacomi L'associazione guidata brillantemente da Antonio Della Porta

In Irpinia si sta consolidando un tessuto associativo sempre più dinamico, capace di fare da ponte tra mondo militare, istituzioni e comunità civile.

Tra le realtà emergenti spicca l’Anacomi, associazione nazionale commissariato militare, guidata dall’avvocato Antonio Della Porta, che punta a trasformarsi in un punto di riferimento stabile per la città e per l’intera provincia.

Sono in partenza una serie di progetti e convenzioni che mirano ad ampliare l’offerta di servizi ai cittadini, con una particolare attenzione alla formazione, alla sicurezza personale e alle nuove tecnologie.

E’ previsto l’avvio di un centro di orientamento, che potrà offrire supporto informativo e consulenziale, in particolare ai giovani, su opportunità formative, professionali e, potenzialmente, anche su percorsi legati al mondo della Difesa e della pubblica amministrazione.

Le convenzioni in fase di definizione mirano a creare una rete di collaborazioni con soggetti pubblici e privati, rafforzando il ruolo di Anacomi come interlocutore qualificato sul territorio.

A suggellare questo percorso di crescita è già stata annunciata l’inaugurazione della sezione provinciale Anacomi nel cuore della città, per rendere l’associazione facilmente accessibile e visibile, favorendo il contatto diretto con i cittadini e le istituzioni locali.

All’inaugurazione sono attese figure di primo piano del mondo militare e istituzionale. L’esperienza di Avellino si inserisce in un più ampio processo di riscoperta dell’impegno civico in Irpinia, territorio che, dopo anni segnati da crisi economica e spopolamento, sta cercando nuove forme di partecipazione e di coesione sociale.

Attraverso iniziative formative, momenti di confronto e un dialogo costante con le istituzioni, l’associazionismo locale può diventare un vero e proprio laboratorio di cittadinanza attiva, capace di avvicinare i cittadini alle tematiche della sicurezza, della legalità, dell’amministrazione pubblica e del servizio al Paese.

In questo contesto, il lavoro portato avanti da Della Porta e dall’Anacomi rappresenta un tassello significativo: un esempio di come sia possibile costruire percorsi di apertura al territorio, di formazione e di responsabilità condivisa.