Avellino: cessioni in prestito per Spadoni e Gambardella Il difensore, acquistato dai lupi, vivrà la prossima stagione in maglia Arzignano

L'Avellino ha ufficializzato la cessione in prestito di Arthur Spadoni al Crotone, ma anche l'operazione di acquisto prima e di cessione a titolo temporaneo poi con Vittorio Gambardella. Il difensore è un nuovo calciatore del club irpino, che ha acquistato a titolo definitivo dal Napoli. Successivamente, è stato perfezionato il prestito all'Arzignano.

I comunicati ufficiali del club irpino

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto al Crotone F.C., a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Spadoni. La società augura al giocatore le migliori fortune per il prosieguo della stagione".

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito a titolo definitivo, dalla SSC Napoli, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vittorio Gambardella. Nato a Napoli il 10 marzo 2006 il difensore campano ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2028, con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni. Gambardella ha avviato il suo percorso da calciatore nelle giovanili del Napoli. Con le formazioni under 17 e primavera in totale ha collezionato 119 presenze mettendo a segno 3 gol e fornendo 2 assist ai propri compagni di squadra. Contestualmente il club ha raggiunto l’accordo per il trasferimento, a titolo temporaneo, del calciatore all’Arzignano Valchiampo. In bocca la lupo per il prosiego della stagione sportiva".