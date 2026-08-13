Ferragosto 140mila euro per il Concertone: ecco il maxi palco in Piazza Liberta' In piazza Libertà il palco. Stop alle auto in centro il 16 agosto per la grande festa

Concertone di Ferragosto ad Avellino prende forma il maxi palco in piazza Libertà, per il grande evento con I the Kolors e Bigmama. Pronta l'ordinanza anticaos con strade chiuse e divieti. Via libera in tarda mattinata dal comitato pubblici spettacoli in comune per le misure per la sicurezza. Attese 20mila persone nel capoluogo e ci sarà la mi isola pedonale tra piazza Libertà piazza Garibaldi via Matteotti, via De Sanctis, via Generale Cascino e il tratto di corso Europa compreso tra via Matteotti e via Zigarelli.

Schermi al Corso Vittorio Emanuele

Ci saranno maxi schermi lungo il corso Vittorio Emanuele per consentire al pubblico di distribuirsi lungo tutto il salotto buono della città. Sabato la processione sacra in onore della Madonna Assunta e lunedì sarà grande festa di musica e spettcolo. A partire dalle ore 16 di domenica divieti di sosta e strade chiuse. Nel corso della serata si esibiranno anche Joseph, O’ Tsunami e Frada, completando il programma di uno degli eventi più attesi dell’estate avellinese.Piazza Libertà sarà il cuore dell’evento, con l’allestimento di un maxi palco. Lungo Corso Vittorio Emanuele saranno installati alcuni schermi per permettere di seguire le esibizioni anche a chi non riuscirà a raggiungere l’area più vicina al palco.

Maxi palco in piazza Libertà

La soluzione è stata studiata per distribuire il pubblico lungo il centro cittadino ed evitare un’eccessiva concentrazione di persone all’interno della piazza.Dalle 16 del 16 agosto e fino al termine della manifestazione scatteranno le modifiche alla circolazione previste dall’ordinanza della Polizia municipale. Saranno chiuse al traffico, tra le altre, via Matteotti, via De Sanctis, via Generale Cascino e parte di piazza Libertà e piazza Garibaldi. Limitazioni anche lungo Corso Europa, via Zigarelli, via Mancini, via Vasto, via Campane e via Partenio. In diverse zone entreranno in vigore divieti di sosta con rimozione forzata.

Il dispositivo punta a facilitare l’arrivo e il deflusso degli spettatori, mantenendo liberi i percorsi destinati ai mezzi di soccorso.

I costi della festa

Intanto il Comune ha avviato la procedura per l’organizzazione dello spettacolo. La spesa prevista è di 137.200 euro, Iva compresa: 106.700 euro riguardano le prestazioni artistiche di The Kolors e BigMama, mentre 30.500 euro sono destinati ai servizi tecnici e logistici.La procedura è stata avviata con Promomusic Italia, la società che ha presentato l’offerta economica e si è resa disponibile a curare sia la parte artistica sia quella organizzativa. L’affidamento definitivo arriverà con un successivo provvedimento, dopo le verifiche previste dalla normativa.

Il programma

Il programma originario prevedeva la presenza di Fedez insieme a BigMama. Dopo la sospensione dell’attività dal vivo dell’artista, il progetto è stato rimodulato con l’inserimento dei The Kolors. La Regione Campania ha già dato il via libera alla variazione. L’intero cartellone “Avellino Estate in città – Il Ferragosto 2026” ha un valore di 155mila euro, finanziato per 150mila euro con risorse regionali e per 5mila euro dal Comune.