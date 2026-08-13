Avellino, Nesta: "Venturi? Società pronta. Quello che serve arriverà" Il pre-gara di Coppa Italia: conferenza per il tecnico biancoverde

"È stata una settimana corta, ma buona e la squadra arriverà bene alla sfida. Sono soddisfatto di quanto fatto, c'è ancora tanto da fare, ma sappiamo su cosa lavorare e a Monza andremo per fare risultato": così Alessandro Nesta ha presentato Monza-Avellino, trentaduesimo di finale di Coppa Italia, in programma domani (ore 20.45) al "Brianteo".

"Venturi? Dirigenza pronta sul mercato"

"La formazione? Sarà la migliore per fare risultato. - ha sottolineato il tecnico dei lupi - Ogni settimana faremo valutazioni. Vincere aiuta e possiamo andare avanti in Coppa Italia, c'è tutto per fare bene tra campionato e Coppa italia. Venturi? Volevamo un giocatore solido, esperto e che può darci una grande mano lungo la stagione. L'ho chiesto tre giorni fa e la società con la dirigenza è stata prontissima. Ora abbiamo il tempo per altre pedine e assicuro che arriveranno altri giocatori forti. Fila? Sapevo delle qualità, ma vedendolo in allenamento dico che è ancora più forte, ma è chiaro che dovrà dimostrare la sua forza nelle gare ufficiali. Tra i pali? Il titolare è Martinelli, non credo nei dualismi".