L'arbitro di Monza-Avellino: è la vigilia del match di Coppa Italia Le designazioni arbitrali delle gare valide per i trentaduesimi di finale

Monza-Avellino, gara dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, in programma domani (ore 20.45) all'U-Power Stadium, sarà diretta da Mattia Drigo della sezione di Portogruaro con Davide Moro della sezione di Schio e Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa assistenti e Michael Fabbri della sezione di Ravenna quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Francesco Meraviglia della sezione di Prato con Marco Piccinini della sezione di Forlì AVAR. Drigo dirigerà per la prima volta un match dell'Avellino e del Monza: non ci sono precedenti con le due squadre.

Le designazioni arbitrali

Coppa Italia Frecciarossa

Trentaduesimi di finale

Parma-Catania: Crezzini

Cagliari-Arezzo: Calzavara

Monza-Avellino: Drigo

Fiorentina-Benevento: Manganiello

Catanzaro-Sudtirol: Allegretta

Udinese-Padova: Rapuano

Venezia-Modena: Ferrieri Caputi

Torino-Carrarese: Tremolada

Frosinone-Juve Stabia: Di Loreto

Genoa-Ascoli: Perri

Verona-Virtus Entella: Mazzoni

Lazio-Mantova: Mucera

Pisa-Empoli: Zanotti

Sassuolo-Cesena: Turrini

Cremonese-Sampdoria: Perenzoni

Palermo-Lecce: Arena