L'arbitro di Monza-Avellino: è la vigilia del match di Coppa Italia

Monza-Avellino, gara dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, in programma domani (ore 20.45) all'U-Power Stadium, sarà diretta da Mattia Drigo della sezione di Portogruaro con Davide Moro della sezione di Schio e Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa assistenti e Michael Fabbri della sezione di Ravenna quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Francesco Meraviglia della sezione di Prato con Marco Piccinini della sezione di Forlì AVAR. Drigo dirigerà per la prima volta un match dell'Avellino e del Monza: non ci sono precedenti con le due squadre.
Le designazioni arbitrali
Coppa Italia Frecciarossa
Trentaduesimi di finale
Parma-Catania: Crezzini
Cagliari-Arezzo: Calzavara
Monza-Avellino: Drigo
Fiorentina-Benevento: Manganiello
Catanzaro-Sudtirol: Allegretta
Udinese-Padova: Rapuano
Venezia-Modena: Ferrieri Caputi
Torino-Carrarese: Tremolada
Frosinone-Juve Stabia: Di Loreto
Genoa-Ascoli: Perri
Verona-Virtus Entella: Mazzoni
Lazio-Mantova: Mucera
Pisa-Empoli: Zanotti
Sassuolo-Cesena: Turrini
Cremonese-Sampdoria: Perenzoni
Palermo-Lecce: Arena