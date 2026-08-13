Montoro: evade dai domiciliari, i Carabinieri arrestano un 59enne Deferita in stato di libertà anche una coppia per aver violato l'obbligo di permanenza domiciliare

I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno tratto in arresto un 59enne ritenuto responsabile del reato di evasione e deferito in stato di libertà una coppia per aver violato l'obbligo di permanenza domiciliare. "I fatti si sono svolti nella serata di martedì scorso, durante un normale controllo notturno del territorio. I militari hanno sorpreso i tre, già noti alle Forze dell'Ordine e domiciliati nel comune irpino, a chiacchierare nei pressi dell'abitazione della coppia, ignorando di fatto i provvedimenti imposti dall'Autorità Giudiziaria": si legge nella nota diffusa.

Intervento durante il controllo notturno del territorio

"I militari sono intervenuti immediatamente e, dopo aver verificato le restrizioni attive a loro carico, hanno fatto scattare le manette per il 59enne, che si trovava fuori casa nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari per reati pregressi e il deferimento in stato di libertà, alla competente Autorità Giudiziaria, della coppia per aver violato il divieto di uscire dalla propria abitazione nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 06:00. Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, l’arrestato al termine del rito direttissimo è stato ricollocato agli arresti domiciliari".