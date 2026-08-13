Ariano: auto in bilico sulla scarpata: paura per una donna/VIDEO Provvidenziale intervento della polizia municipale

Stava percorrendo in salita, il tratto di strada dissestato, stretto e insidiosissimo di località Tranzano-Patierno, quando nell'incrocio con un'altra vettura è rimasta in bilico sulla scarpata fino all'arrivo tempestivo di una pattuglia della polizia municipale.

Paura per una donna stamane ad Ariano Irpino. L'episodio è avvenuto lungo un tratto ripidissimo, che dalla strada provinciale 19, porta al secondo passaggio a livello della stazione ferroviaria. Una mulattiera, da anni trascurata, interessata da buche e dissesti, in cui risiedono circa una decina di famiglia. Negli anni scorsi la stessa donna rimase coinvolta in un altro incidente quasi simile, a causa di uno smottamento della stessa scarpata instabile.

E stamane stesse scene di paura: "Ero nel panico e non sapevo cosa fare. Mi sono ritrovata con la mia auto in bilico che ha rischiato di finirmi addosso e travolgermi quando sono scesa dall'interno. Ho chiesto subito aiuto. E' arrivata in poco tempo una pattuglia della polizia municipale che ringrazio e insieme a qualche persona presente sul posto siamo riusciti a rimetterla in carreggiata".

La donna ha ringraziato tutti in lacrime prima di allontanarsi. Tranzano-Patierno è una delle strade rurali della città che necessità di un intervento di messa in sicurezza. prima che accada davvero il peggio.