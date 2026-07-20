E' morta donna Giovanna Caracciolo, il cordoglio dell'Accademia dei Dogliosi Lutto e vicinanza, le parole del presidente Vecchiarelli

Lutto per l’Accademia dei Dogliosi di Avellino. È morta donna Giovanna Caracciolo, principessa consorte di don Agostino II Caracciolo dei principi di Avellino. Ad annunciarlo è la stessa Accademia, il più antico sodalizio culturale della città, di cui la principessa era da anni figura vicina e presente. Un riferimento prezioso e amato per i componenti dell'Accademia.

L'accademia e il legame con la famiglia Caracciolo

L’istituzione nasce nel 1620, voluta dal principe Marino II Caracciolo. Quattro secoli di storia. Tra i suoi membri, nei decenni, si sono alternati poeti, letterati, marchesi, cavalieri, baroni, vescovi: Giambattista Basile e Maiolino Bisaccioni, Giambattista Manso marchese di Villa e signore di Panca e Bisaccia, il marchese Giovanfrancesco Antonio Amoretti conte del Sacro Romano Impero, il marchese Giambattista Montalbano, il barone di Curzano Giovanni Andrea Riccardi, Corso Piccoli, il barone di Bellizzi Pompeo Minali, Gabriele Zinani, Pietro Severino, il vescovo di Avellino Bartolomeo Giustiniani, Pietro Venerosi, segretario e uomo di fiducia del principe, Giambattista Comentati, il barone di Candida Scipione Magnacervo, Giovanni Vincenzo de Porcari, Ferrante Festa.

Salla letteratura alla promozione culturale

Un’eredità che l’Accademia porta avanti ancora oggi, in forma diversa. Non più solo salotto letterario, ma punto di incontro per la promozione della cultura sul territorio: iniziative di beneficenza, viaggi culturali, pubblicazioni d’arte, percorsi guidati tra chiese, monumenti e siti archeologici, anche fuori regione.

Il ricordo della principessa Giovanna Caracciolo

Il presidente dell’Accademia, Fiorentino Vecchiarelli, ha voluto ricordare la principessa con parole dirette: “Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa della principessa donna Giovanna Caracciolo, consorte di Sua Eccellenza don Agostino II Caracciolo dei principi di Avellino. Ricorderemo sempre la sua dolcezza, la sua sensibilità, la sua vicinanza e il suo amore per la nostra Accademia dei Dogliosi”.

Il cordoglio, in queste ore, si stringe attorno alla famiglia Caracciolo e all’intera comunità dell’Accademia dei Dogliosi.