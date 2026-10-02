Domeniche di carta 2026: rinviata la presentazione del libro "Liane e Marcello"

Il comune di Ariano Irpino informa che la presentazione del libro “Liane e Marcello” di Tommaso Maria Ferri, inizialmente prevista per domenica 4 ottobre 2026 alle ore 16:00 presso la biblioteca comunale “Pasquale Stanislao Mancini”, è rinviata a data da destinarsi.
L’appuntamento era stato programmato nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Domeniche di Carta 2026”, promossa dal ministero della cultura, alla quale il comune di Ariano Irpino ha aderito con l’apertura straordinaria della biblioteca.
Il rinvio si rende necessario a seguito della comunicazione pervenuta dall’associazione “Vizio di Leggere”, organizzatrice della presentazione e tra le associazioni firmatarie del “Patto per la Lettura” del comune di Ariano Irpino, che ha comunicato l’indisponibilità dell’autore per la giornata del 4 ottobre.
La presentazione del volume sarà pertanto riprogrammata. L’Associazione “Vizio di Leggere” provvederà a concordare con l’autore una nuova data, che sarà successivamente comunicata alla cittadinanza.