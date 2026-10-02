Notte di fuoco a Solofra, brucia il Monte Pergola: fiamme verso il serinese L'incendio si è propagato rapidissimo. Residenti preoccupati per l'avanzata verso valle

Incendio a Solofra, brucia il Monte Pergola, nella zona di Sant'Andrea e zona Castelluccia, dove le fiamme si sono propagate sul versante che sovrasta la galleria del raccordo Salerno-Avellino.

Più fronti del fuoco

Il rogo interessa castagneti e macchia mediterranea e ci sarebbero più fronti del fuoco che stanno continuando ad avanzare pericolosamente. Il sindaco Nicola Moretti sta seguendo l'andamento dei soccorsi, resi particolarmente difficili per la zona in cui è divampato il rogo

Cause delle fiamme indagini dei Carabinieri e accertamenti in corso

Le fiamme si sono sviluppate in alta quota e indagano i carabinieri per risalire alle esatte cause di quanto avvenuto. In tarda serata le fiamme si sono spente pericolosamente a valle. Ma non solo. Il rogo si è ampliato rapido fino a lambire le zone al confine con il serinese.

Il sindaco: danni ingenti

"I danni sono ingenti. Una intera montagna è andata in fiamme - spiega il sindaco Moretti -. Il fuoco è avanzato su più fronti, sia nell'area verso la galleria e verso la Castelluccia. Nella zona a monte della montagna della galleria i danni sono gravi. I vigili del fuoco nella zona alta della montana non possono accedere e questa mattina ripartiranno i mezzi aerei per sedare le fiamme nelle zone più impervie e inaccessibili".

Fiamme visibili dal montorese

Nonostante i lunghi interventi svolti durante la giornata anche con l'ausilio di mezzi aerei, con il sopraggiungere della notte le fiamme hanno ripreso forza ed estensione lungo il versante della montagna, spingendosi non lontano dalle abitazioni.

Una situazione critica che si verifica proprio mentre la Regione Campania ha disposto la proroga dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e del divieto di abbruciamento fino al 15 ottobre 2026.