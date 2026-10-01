Grottaminarda: campagna di sterilizzazione gratuita dei cani padronali C'è tempo fino a fine anno

La Regione Campania ha concesso una proroga per l'ultimazione del piano straordinario di sterilizzazione sino a tutto dicembre 2026; dunque c'è ancora tempo per procedere alla sterilizzazione gratuita dei cani padronali di cittadini residenti nel comune di Grottaminarda che anche per questa annualità ha ricevuto l'incentivo.

Vi è ancora la disponibilità per la sterilizzazione di 10 cani maschi e 30 cani femmina.

Si ricorda che per accedere al servizio è obbligatoria la registrazione all'anagrafe nazionale degli animali d'affezione con relativa microchippatura, che la richiesta può essere avanzata per un solo cane per ciascun nucleo familiare e che deve essere presentata attraverso apposito modello disponibile presso il Comando di Polizia municipale e sul sito istituzionale del Comune di Grottaminarda, ed inoltrata a mezzo pec all'indirizzo: protocollo.grottaminarda@asmepec.it, oppure consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico.

La campagna di sterilizzazione ha una doppia valenza: favorire il possesso responsabile dei cani e contrastare il fenomeno del randagismo; sterilizzare significa evitare nascite indesiderate, tutelare il benessere degli animali e ridurre, nel tempo, il rischio di abbandoni e di cani vaganti. Un gesto di responsabilità del singolo che produce un beneficio per l'intera comunità.